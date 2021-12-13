https://ria.ru/20211213/obrushenie-1763502087.html
В Саратове рухнул расселенный дом, есть пострадавший
В Саратове рухнул расселенный дом, есть пострадавший - РИА Новости, 13.12.2021
В Саратове рухнул расселенный дом, есть пострадавший
Стена расселенного дома обрушилась в понедельник в центре Саратова во время демонтажа, под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:33
2021-12-13T16:33
2021-12-13T18:50
происшествия
саратов
саратовская область
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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Стена расселенного дома обрушилась в понедельник в центре Саратова во время демонтажа, под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован, сообщил журналистам начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин."В 15.24 (14.24 мск) на пульт оперативного дежурного службы 112 и службы спасения Саратовской области поступило сообщение о частичном обрушении расселенного ранее дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья в результате, предположительно, проводимых работ по разбору данного сооружения. Пострадало два автомобиля, пострадал водитель автомобиля Kia, который был бригадой скорой помощи госпитализирован", - сказал Юрин.Он отметил, что на месте работают спасатели областной и городской служб спасения, кинологическая служба, а также представители областного правительства и мэрии.На фото, предоставленном РИА Новости областной службой спасения, запечатлено, как рядом с обрушившейся стеной двухэтажного дома стоит экскаватор с ковшом.
https://ria.ru/20211116/stena-1759359349.html
саратов
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Кадры обрушенной стены аварийного дома в Саратове
Стена расселенного дома обрушилась в центре Саратова во время демонтажа, завалило два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован – власти
2021-12-13T16:33
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РИА Новости
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происшествия, саратов, саратовская область
16:33 13.12.2021 (обновлено: 18:50 13.12.2021)
В Саратове рухнул расселенный дом, есть пострадавший
В Саратове рухнул расселенный дом, завалило две машины, пострадал водитель одной из них