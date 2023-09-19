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В Якутске бетонная плита обрушилась на детей, погибла девочка - РИА Новости, 19.09.2023
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15:45 19.09.2023 (обновлено: 15:48 19.09.2023)
https://ria.ru/20230919/plita-1897277191.html
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей, погибла девочка
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей, погибла девочка - РИА Новости, 19.09.2023
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей, погибла девочка
В Якутске бетонная плита с многоквартирного дома обрушилась на детей, по предварительной информации, один ребенок погиб, трое пострадали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2023
2023-09-19T15:45
2023-09-19T15:48
происшествия
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 19 сен - РИА Новости. В Якутске бетонная плита с многоквартирного дома обрушилась на детей, по предварительной информации, один ребенок погиб, трое пострадали, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике. По уточненной информации, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа. "В городе Якутск по улице Автодорожная, 40/9, произошло происшествие. По предварительной информации, обрушилась бетонная плита на детей. Погибла девочка 11 лет, в Республиканскую больницу №1 доставлены мальчик 5 лет и двое девочек по 7 лет с различными травмами", - доложили в ГУ МЧС. Как отметили в ведомстве, на месте работает более 10 человек личного состава ГУ МЧС по Якутии и две единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона. В свою очередь, в прокуратуре республики уточнили, что на детей обрушилась бетонная плита с конструкции лестницы многоквартирного дома. На место выехал прокурор города Якутска.
https://ria.ru/20230911/delo-1895678959.html
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происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей, погибла девочка

В Якутске обрушилась бетонная плита, погибла девочка, еще трое детей пострадали

© МЧС РоссииВ Якутске бетонная плита обрушилась на детей
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей
© МЧС России
В Якутске бетонная плита обрушилась на детей
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 19 сен - РИА Новости. В Якутске бетонная плита с многоквартирного дома обрушилась на детей, по предварительной информации, один ребенок погиб, трое пострадали, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.
По уточненной информации, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа.
"В городе Якутск по улице Автодорожная, 40/9, произошло происшествие. По предварительной информации, обрушилась бетонная плита на детей. Погибла девочка 11 лет, в Республиканскую больницу №1 доставлены мальчик 5 лет и двое девочек по 7 лет с различными травмами", - доложили в ГУ МЧС.
Как отметили в ведомстве, на месте работает более 10 человек личного состава ГУ МЧС по Якутии и две единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
В свою очередь, в прокуратуре республики уточнили, что на детей обрушилась бетонная плита с конструкции лестницы многоквартирного дома. На место выехал прокурор города Якутска.
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ПроисшествияРоссияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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