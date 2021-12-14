https://ria.ru/20211214/saratov-1763594686.html

В Саратове завели уголовное дело после обрушения стены дома

В Саратове завели уголовное дело после обрушения стены дома - РИА Новости, 14.12.2021

В Саратове завели уголовное дело после обрушения стены дома

Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с обрушением стены расселенного дома, в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:05

2021-12-14T08:05

2021-12-14T08:05

происшествия

саратов

михаил исаев

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САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с обрушением стены расселенного дома, в результате чего пострадал человек, сообщила прокуратура региона.Ранее в правительстве региона сообщили, что стена расселенного дома на углу улиц Рахова и Большая Казачья обрушилась, предположительно, в ходе работ по демонтажу здания, в результате под завалами оказались два автомобиля, водитель одного из них госпитализирован. По данным следствия, спасатели не обнаружили других людей под завалами. Глава города Михаил Исаев отметил, что пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести. По его словам, подрядчик работ, индивидуальный предприниматель, обязан возместить все убытки."Прокуратурой признано законным возбуждение следственным органом уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - говорится в сообщении.По данным ведомства, работы по разбору аварийного здания проводились в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией Фрунзенского района города с индивидуальным предпринимателем."Прокуратурой Фрунзенского района Саратова организована проверка соблюдения законодательства об охране труда, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211213/postradavshiy-1763543059.html

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происшествия, саратов, михаил исаев, россия