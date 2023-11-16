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При обрушении части дома в Астрахани погибла женщина - РИА Новости, 16.11.2023
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19:14 16.11.2023 (обновлено: 20:17 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/pogibshaya-1909937043.html
При обрушении части дома в Астрахани погибла женщина
При обрушении части дома в Астрахани погибла женщина - РИА Новости, 16.11.2023
При обрушении части дома в Астрахани погибла женщина
По предварительным данным, пожилая женщина погибла в результате частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T19:14
2023-11-16T20:17
происшествия
астрахань
игорь бабушкин
россия
астраханская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жилье
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. По предварительным данным, пожилая женщина погибла в результате частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале."Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести", — говорится в публикации.В 17:57 в МЧС поступило сообщение о трещине в стене здания по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды дома.Из здания вывели 213 человек, в том числе 37 детей.На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.Специалисты разбирают завалы, убирают с территории припаркованные машины, а также вместе с полицией и властями уточняют списки жильцов.Дежурят бригады скорой помощи, в двух больницах подготовили места для приема пострадавших, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.В близлежащих школах организованы три временных пункта размещения, там есть горячее питание, вода, постельные принадлежности.Работает горячая линия: 24-07-07.СК устанавливает причины ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Астраханской области начала проверку.В Астрахань вылетел замглавы МЧС Анатолий Супруновский.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909933358.html
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
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происшествия, астрахань, игорь бабушкин, россия, астраханская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жилье, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Игорь Бабушкин, Россия, Астраханская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жилье, Обрушение дома в Астрахани
При обрушении части дома в Астрахани погибла женщина

Бабушкин: при частичном обрушении дома в Астрахани погибла женщина

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда. Стоп-кадр видео
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России у жилого пятиэтажного дома в Астрахани, в котором обрушились два подъезда. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. По предварительным данным, пожилая женщина погибла в результате частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в Telegram-канале.
"Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести", — говорится в публикации.
В 17:57 в МЧС поступило сообщение о трещине в стене здания по адресу: Вокзальная площадь, 1А. На место выехали спасатели, началась эвакуация жителей. В 18:27 обрушились третий и четвертый подъезды дома.
Из здания вывели 213 человек, в том числе 37 детей.
На месте работают 176 спасателей и 39 единиц техники. Периодически объявляются минуты тишины.
Специалисты разбирают завалы, убирают с территории припаркованные машины, а также вместе с полицией и властями уточняют списки жильцов.
Дежурят бригады скорой помощи, в двух больницах подготовили места для приема пострадавших, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В близлежащих школах организованы три временных пункта размещения, там есть горячее питание, вода, постельные принадлежности.
Работает горячая линия: 24-07-07.
СК устанавливает причины ЧП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура Астраханской области начала проверку.
В Астрахань вылетел замглавы МЧС Анатолий Супруновский.
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ
Вчера, 19:04
 
ПроисшествияАстраханьИгорь БабушкинРоссияАстраханская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЖильеОбрушение дома в Астрахани
 
 
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