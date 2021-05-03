https://ria.ru/20210503/stena-1731012894.html

В Кузбассе обрушилась стена дома

В Кузбассе обрушилась стена дома

Стена жилого дома обрушилась в городе Киселевск Кемеровской области, пострадавших нет, СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T16:58

2021-05-03T16:58

2021-05-03T16:58

жилье

следственный комитет россии (ск рф)

киселевск

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 3 мая - РИА Новости. Стена жилого дома обрушилась в городе Киселевск Кемеровской области, пострадавших нет, СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства."Второго мая текущего года около 19.30 (15.30 мск) поступило сообщение о том, что в городе Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.Предварительно установлено, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет."В ходе осмотра установлено, что размер обрушения – шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет. В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья. Следствию предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья", – уточняет ведомство.

https://ria.ru/20210503/oblitsovka-1731000671.html

киселевск

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, следственный комитет россии (ск рф), киселевск, кемеровская область, происшествия