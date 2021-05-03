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В Кузбассе обрушилась стена дома
В Кузбассе обрушилась стена дома
Стена жилого дома обрушилась в городе Киселевск Кемеровской области, пострадавших нет, СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T16:58
2021-05-03T16:58
жилье
следственный комитет россии (ск рф)
киселевск
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 3 мая - РИА Новости. Стена жилого дома обрушилась в городе Киселевск Кемеровской области, пострадавших нет, СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства."Второго мая текущего года около 19.30 (15.30 мск) поступило сообщение о том, что в городе Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.Предварительно установлено, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет."В ходе осмотра установлено, что размер обрушения – шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет. В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья. Следствию предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья", – уточняет ведомство.
https://ria.ru/20210503/oblitsovka-1731000671.html
киселевск
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жилье, следственный комитет россии (ск рф), киселевск, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе обрушилась стена дома

16:58 03.05.2021
 
© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтактеАвтобус в городе Новокузнецк, Кемеровская область
Автобус в городе Новокузнецк, Кемеровская область - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтакте
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 мая - РИА Новости. Стена жилого дома обрушилась в городе Киселевск Кемеровской области, пострадавших нет, СК начал доследственную проверку, сообщает пресс-служба ведомства.
"Второго мая текущего года около 19.30 (15.30 мск) поступило сообщение о том, что в городе Киселевске произошло частичное обрушение стены многоэтажного жилого дома. По данному факту следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
Вчера, 15:08
У здания на Тверской улице в Москве обрушилась облицовка
Предварительно установлено, что обрушилась внешняя стена дома, при этом в квартире изнутри повреждений нет.
"В ходе осмотра установлено, что размер обрушения – шириной около 4 метров и высотой около 2,5 метра. Пострадавших нет. В доме проживают 27 человек, семьи из двух квартир со стороны обрушения переселены, остальным жильцам подыскиваются варианты жилья. Следствию предстоит установить, находится ли дом в статусе ветхого жилья", – уточняет ведомство.
 
ЖильеСледственный комитет России (СК РФ)КиселевскКемеровская областьПроисшествия
 
 
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