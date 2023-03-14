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На Урале назвали причину обрушения стены в жилом доме в Серове
На Урале назвали причину обрушения стены в жилом доме в Серове - РИА Новости, 14.03.2023
На Урале назвали причину обрушения стены в жилом доме в Серове
Частичное разрушение фасада жилого дома в Серове произошло, предварительно, из-за балкона, на который упал лед с крыши, сообщает департамент информационной... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T09:40
2023-03-14T09:40
2023-03-14T09:45
происшествия
серов
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Частичное разрушение фасада жилого дома в Серове произошло, предварительно, из-за балкона, на который упал лед с крыши, сообщает департамент информационной политики региона. По информации областной прокуратуры, в городе Серове Свердловской области в жилом многоквартирном доме 1955 года постройки обрушилась стена, пострадавших нет, по факту инцидента начата проверка. "По предварительным данным, частичное разрушение фасада вызвано обрушением балкона из-за падения на него льда с крыши. Несущие стены здания не повреждены, угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении департамента информполитики.
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серов
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серов, свердловская область
Происшествия, Серов, Свердловская область
На Урале назвали причину обрушения стены в жилом доме в Серове
Стена жилого дома на Урале обрушилась из-за балкона, на который упал лед с крыши