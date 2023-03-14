https://ria.ru/20230314/obrushenie-1857698620.html

На Урале назвали причину обрушения стены в жилом доме в Серове

На Урале назвали причину обрушения стены в жилом доме в Серове - РИА Новости, 14.03.2023

На Урале назвали причину обрушения стены в жилом доме в Серове

Частичное разрушение фасада жилого дома в Серове произошло, предварительно, из-за балкона, на который упал лед с крыши, сообщает департамент информационной... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T09:40

2023-03-14T09:40

2023-03-14T09:45

происшествия

серов

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Частичное разрушение фасада жилого дома в Серове произошло, предварительно, из-за балкона, на который упал лед с крыши, сообщает департамент информационной политики региона. По информации областной прокуратуры, в городе Серове Свердловской области в жилом многоквартирном доме 1955 года постройки обрушилась стена, пострадавших нет, по факту инцидента начата проверка. "По предварительным данным, частичное разрушение фасада вызвано обрушением балкона из-за падения на него льда с крыши. Несущие стены здания не повреждены, угрозы дальнейшего обрушения нет", - говорится в сообщении департамента информполитики.

https://realty.ria.ru/20221117/krasnodar-1832144528.html

серов

свердловская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, серов, свердловская область