https://ria.ru/20231116/dom-1909907193.html

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома - РИА Новости, 16.11.2023

В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T18:17

2023-11-16T18:17

2023-11-16T19:18

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

астрахань

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону."В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов", — указали в ведомстве.Информация о пострадавших уточняется. В ходе разбора завалов спасатели объявили минуту тишины.В МЧС отметили, что еще до обрушения здание покинули 213 человек, в том числе 37 детей.На месте дежурят бригады скорой помощи, в двух больницах подготовили места для приема пострадавших, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, для эвакуированных жильцов открыли три временных пункта размещения в школах, там организовано горячее питание, доставлена вода.Работает горячая линия: 24-07-07.СК устанавливает причины обрушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура области начала проверку.

https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909933358.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани 2023-11-16T18:17 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, обрушение дома в астрахани