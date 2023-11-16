https://ria.ru/20231116/dom-1909907193.html
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома - РИА Новости, 16.11.2023
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:17
2023-11-16T18:17
2023-11-16T19:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону."В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов", — указали в ведомстве.Информация о пострадавших уточняется. В ходе разбора завалов спасатели объявили минуту тишины.В МЧС отметили, что еще до обрушения здание покинули 213 человек, в том числе 37 детей.На месте дежурят бригады скорой помощи, в двух больницах подготовили места для приема пострадавших, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, для эвакуированных жильцов открыли три временных пункта размещения в школах, там организовано горячее питание, доставлена вода.Работает горячая линия: 24-07-07.СК устанавливает причины обрушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура области начала проверку.
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Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:17
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РИА Новости
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
МЧС: в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости.
Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС
по региону.
«
"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов", — указали в ведомстве.
Информация о пострадавших уточняется. В ходе разбора завалов спасатели объявили минуту тишины.
В МЧС отметили, что еще до обрушения здание покинули 213 человек, в том числе 37 детей.
На месте дежурят бригады скорой помощи, в двух больницах подготовили места для приема пострадавших, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, для эвакуированных жильцов открыли три временных пункта размещения в школах, там организовано горячее питание, доставлена вода.
Работает горячая линия: 24-07-07.
СК устанавливает причины обрушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура области начала проверку.
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ