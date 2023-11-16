Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома - РИА Новости, 16.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 16.11.2023 (обновлено: 19:18 16.11.2023)
https://ria.ru/20231116/dom-1909907193.html
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома - РИА Новости, 16.11.2023
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома
Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-16T18:17
2023-11-16T19:18
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астрахань
обрушение дома в астрахани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909921561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1bff0410dfe6e8e41cbf48c0401ddea.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону."В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов", — указали в ведомстве.Информация о пострадавших уточняется. В ходе разбора завалов спасатели объявили минуту тишины.В МЧС отметили, что еще до обрушения здание покинули 213 человек, в том числе 37 детей.На месте дежурят бригады скорой помощи, в двух больницах подготовили места для приема пострадавших, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, для эвакуированных жильцов открыли три временных пункта размещения в школах, там организовано горячее питание, доставлена вода.Работает горячая линия: 24-07-07.СК устанавливает причины обрушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура области начала проверку.
https://ria.ru/20231116/obrushenie-1909933358.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани
2023-11-16T18:17
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909921561_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d01eb29de0c7da4b48dac9e948e5a0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
В Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

МЧС: в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 ноя — РИА Новости. Два подъезда жилого дома обрушились в Астрахани, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
«
"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов", — указали в ведомстве.
Информация о пострадавших уточняется. В ходе разбора завалов спасатели объявили минуту тишины.
В МЧС отметили, что еще до обрушения здание покинули 213 человек, в том числе 37 детей.
На месте дежурят бригады скорой помощи, в двух больницах подготовили места для приема пострадавших, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, для эвакуированных жильцов открыли три временных пункта размещения в школах, там организовано горячее питание, доставлена вода.
Работает горячая линия: 24-07-07.
СК устанавливает причины обрушения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура области начала проверку.
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Предварительно, в частично обрушившемся доме в Астрахани не взрывался газ
Вчера, 19:04
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АстраханьОбрушение дома в Астрахани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала