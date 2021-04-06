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В Красноярском крае обрушилась часть жилого дома
В Красноярском крае обрушилась часть жилого дома
Часть жилого двухэтажного кирпичного дома обрушилась в Канске Красноярского края, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T16:08
2021-04-06T18:01
жилье
красноярский край
канск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Часть жилого двухэтажного кирпичного дома обрушилась в Канске Красноярского края, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в прокуратуре региона."В Канске обрушение части здания по улице Красноярской, дом 11, санузел и одна квартира. Пострадавших пока нет. Исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора и заместитель работают на месте", - сказала представитель прокуратуры.По ее словам, по факту обрушения угловой квартиры прокуратура начала проверку. Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Канска о признании указанного дома подлежащим реконструкции и вопросу расселения жителей.Она добавила что в доме 30 квартир, количество жильцов устанавливается. Вопросы обеспечения социальных и жилищных прав граждан, проживавших в доме, поставлены на особый контроль прокурора края.Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту обрушения части стены 30-квартирного дома в Канске Красноярского края, сообщили журналистам в ГСУСК региона."По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома, по предварительным данным, администрацией муниципального образования планировалось проведение реконструкции здания", - отметили в СК.
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Рассказ очевидца об обрушении части жилого дома в Канске
Часть жилого двухэтажного кирпичного дома, санузел и одна квартира обрушились в Канске Красноярского края. По предварительным данным, пострадавших нет.
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жилье, красноярский край, канск, происшествия

В Красноярском крае обрушилась часть жилого дома

16:08 06.04.2021 (обновлено: 18:01 06.04.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Часть жилого двухэтажного кирпичного дома обрушилась в Канске Красноярского края, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в прокуратуре региона.
"В Канске обрушение части здания по улице Красноярской, дом 11, санузел и одна квартира. Пострадавших пока нет. Исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора и заместитель работают на месте", - сказала представитель прокуратуры.
По ее словам, по факту обрушения угловой квартиры прокуратура начала проверку. Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Канска о признании указанного дома подлежащим реконструкции и вопросу расселения жителей.
"Дом был признан подлежащим реконструкции, но прокуратура не согласилась и направила в суд иск о сносе этого дома. Иск еще на рассмотрении", - пояснила представитель надзорного ведомства.
Она добавила что в доме 30 квартир, количество жильцов устанавливается. Вопросы обеспечения социальных и жилищных прав граждан, проживавших в доме, поставлены на особый контроль прокурора края.
Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту обрушения части стены 30-квартирного дома в Канске Красноярского края, сообщили журналистам в ГСУСК региона.
"В ходе происшествия никто из жильцов не пострадал, на месте работает следственно-оперативная группа, эвакуировано 42 человека, из них 18 детей, решается вопрос об их временном размещении. По данному факту следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
"По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома, по предварительным данным, администрацией муниципального образования планировалось проведение реконструкции здания", - отметили в СК.
 
ЖильеКрасноярский крайКанскПроисшествия
 
 
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