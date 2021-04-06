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В Красноярском крае обрушилась часть жилого дома

В Красноярском крае обрушилась часть жилого дома

Часть жилого двухэтажного кирпичного дома обрушилась в Канске Красноярского края, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T16:08

2021-04-06T16:08

2021-04-06T18:01

жилье

красноярский край

канск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 апр - РИА Новости. Часть жилого двухэтажного кирпичного дома обрушилась в Канске Красноярского края, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили журналистам в прокуратуре региона."В Канске обрушение части здания по улице Красноярской, дом 11, санузел и одна квартира. Пострадавших пока нет. Исполняющий обязанности Канского межрайонного прокурора и заместитель работают на месте", - сказала представитель прокуратуры.По ее словам, по факту обрушения угловой квартиры прокуратура начала проверку. Будет дана оценка действиям должностных лиц администрации Канска о признании указанного дома подлежащим реконструкции и вопросу расселения жителей.Она добавила что в доме 30 квартир, количество жильцов устанавливается. Вопросы обеспечения социальных и жилищных прав граждан, проживавших в доме, поставлены на особый контроль прокурора края.Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту обрушения части стены 30-квартирного дома в Канске Красноярского края, сообщили журналистам в ГСУСК региона."По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома, по предварительным данным, администрацией муниципального образования планировалось проведение реконструкции здания", - отметили в СК.

красноярский край

канск

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Рассказ очевидца об обрушении части жилого дома в Канске Часть жилого двухэтажного кирпичного дома, санузел и одна квартира обрушились в Канске Красноярского края. По предварительным данным, пострадавших нет. 2021-04-06T16:08 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, красноярский край, канск, происшествия