https://ria.ru/20231029/balkon-1905951320.html
В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие
В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие - РИА Новости, 29.10.2023
В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие
Два человека погибли при обрушении балкона в многоэтажке в городе Щелкино на северо-востоке Крыма, сообщил региональный главк Следственного комитета в... РИА Новости, 29.10.2023
2023-10-29T11:44
2023-10-29T11:44
2023-10-29T13:04
происшествия
щелкино
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Два человека погибли при обрушении балкона в многоэтажке в городе Щелкино на северо-востоке Крыма, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. Инцидент произошел накануне вечером — в многоквартирном доме 78в-2 обвалился балкон шестого этажа. "Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застелить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение", — пояснили в СК.В результате погибли 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. Она получила травмы и сейчас находится в больнице. Следственный отдел по Ленинскому району и прокуратура начали проверку. Они дадут оценку деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.
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происшествия, щелкино, республика крым, ленинский район
Происшествия, Щелкино, Республика Крым, Ленинский район
В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие
При обрушении балкона в доме в крымском Щелкино погибли два человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости.
Два человека погибли при обрушении балкона в многоэтажке в городе Щелкино на северо-востоке Крыма, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале
.
Инцидент произошел накануне вечером — в многоквартирном доме 78в-2 обвалился балкон шестого этажа.
"Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застелить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение", — пояснили в СК.
В результате погибли 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. Она получила травмы и сейчас находится в больнице.
Следственный отдел по Ленинскому району и прокуратура начали проверку. Они дадут оценку деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.
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