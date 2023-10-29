https://ria.ru/20231029/balkon-1905951320.html

В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие

В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие - РИА Новости, 29.10.2023

В доме в Крыму обрушился балкон, есть погибшие

Два человека погибли при обрушении балкона в многоэтажке в городе Щелкино на северо-востоке Крыма, сообщил региональный главк Следственного комитета в... РИА Новости, 29.10.2023

2023-10-29T11:44

2023-10-29T11:44

2023-10-29T13:04

происшествия

щелкино

республика крым

ленинский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1d/1905947328_10:0:2545:1426_1920x0_80_0_0_d96e7ae1657608d9cbd984680e739cd2.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Два человека погибли при обрушении балкона в многоэтажке в городе Щелкино на северо-востоке Крыма, сообщил региональный главк Следственного комитета в Telegram-канале. Инцидент произошел накануне вечером — в многоквартирном доме 78в-2 обвалился балкон шестого этажа. "Предварительно установлено, что жители дома инициативно решили застелить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение", — пояснили в СК.В результате погибли 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина при падении успела зацепиться за арматуру. Она получила травмы и сейчас находится в больнице. Следственный отдел по Ленинскому району и прокуратура начали проверку. Они дадут оценку деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.

https://ria.ru/20230909/akhtubinsk-1895156430.html

щелкино

республика крым

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, щелкино, республика крым, ленинский район