https://ria.ru/20230214/lestnitsa-1852020215.html
Прокуратура проводит проверку после обрушения лестницы в доме под Саратовом
Прокуратура проводит проверку после обрушения лестницы в доме под Саратовом - РИА Новости, 14.02.2023
Прокуратура проводит проверку после обрушения лестницы в доме под Саратовом
Прокуратура проводит проверку после публикации видео о том, как в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области обрушился лестничный пролет,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:35
2023-02-14T18:35
2023-02-14T18:35
происшествия
жилье
ртищево
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура проводит проверку после публикации видео о том, как в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области обрушился лестничный пролет, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры области. Во вторник в паблике "Саратов Life" появилось видео, на котором запечатлено, как в подъезде дома вместо лестничного марша к первому этажу рядом с перилами зияет дыра в подвал, а от ступеней практически ничего не осталось. Автор ролика уточняет, что в дом на улице Балашовская, 1, в Ртищево он возвращался с улицы в квартиру и "ушел" в подвал. Областное управление СК РФ сообщило в своем телеграм-канале, что его следователи также начали проверку по факту обрушения лестничного пролета. "По предварительным данным, 14 февраля 2023 года в дневное время в подъезде дома, расположенного на улице Балашовской города Ртищево, произошло обрушение лестничного пролета в то время, как 57-летний мужчина заходил в подъезд дома. Мужчина не пострадал, успел ухватиться за перила. Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, проводится осмотр места происшествия, изымается необходимая документация", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном управлением, запечатлено, как специалисты сваривают металлический каркас для восстановления лестничного марша. По данным портала "Реформа ЖКХ", двухподъездный четырехэтажный дом по адресу: улица Балашовская, 1, был построен в 1965 году и с 2014 года находится под управлением местного ООО "Капитал Строй". В доме, где проживают 182 человека, ремонт несущих конструкций в рамках региональной программы капитального ремонта запланирован на 2043 год.
https://ria.ru/20230210/priyut-1850868181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, ртищево, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Ртищево, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Прокуратура проводит проверку после обрушения лестницы в доме под Саратовом
Прокуратура проводит проверку после обрушения лестницы в многоквартирном доме в Ртищево
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Прокуратура проводит проверку после публикации видео о том, как в многоквартирном доме в городе Ртищево Саратовской области обрушился лестничный пролет, сообщили РИА Новости в пресс-службе
прокуратуры области.
Во вторник в паблике "Саратов Life" появилось видео, на котором запечатлено, как в подъезде дома вместо лестничного марша к первому этажу рядом с перилами зияет дыра в подвал, а от ступеней практически ничего не осталось. Автор ролика уточняет, что в дом на улице Балашовская, 1, в Ртищево он возвращался с улицы в квартиру и "ушел" в подвал.
"Ртищевская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту публикации", - сказала собеседница агентства.
Областное управление СК РФ сообщило в своем телеграм-канале, что его следователи также начали проверку по факту обрушения лестничного пролета. "По предварительным данным, 14 февраля 2023 года в дневное время в подъезде дома, расположенного на улице Балашовской города Ртищево, произошло обрушение лестничного пролета в то время, как 57-летний мужчина заходил в подъезд дома. Мужчина не пострадал, успел ухватиться за перила. Следователем СК в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, проводится осмотр места происшествия, изымается необходимая документация", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном управлением, запечатлено, как специалисты сваривают металлический каркас для восстановления лестничного марша.
По данным портала "Реформа ЖКХ", двухподъездный четырехэтажный дом по адресу: улица Балашовская, 1, был построен в 1965 году и с 2014 года находится под управлением местного ООО "Капитал Строй". В доме, где проживают 182 человека, ремонт несущих конструкций в рамках региональной программы капитального ремонта запланирован на 2043 год.