https://ria.ru/20220716/saratov-1802984792.html

В центре Саратова обрушилась стена многоквартирного дома

В центре Саратова обрушилась стена многоквартирного дома - РИА Новости, 16.07.2022

В центре Саратова обрушилась стена многоквартирного дома

Стена многоквартирного аварийного жилого дома обрушилась в субботу в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили в прокуратуре области. РИА Новости, 16.07.2022

2022-07-16T22:10

2022-07-16T22:10

2022-07-16T22:10

происшествия

жилье

саратов

саратовская область

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Стена многоквартирного аварийного жилого дома обрушилась в субботу в центре Саратова, никто не пострадал, сообщили в прокуратуре области."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту обрушения стены многоквартирного дома № 4 по улице Симбирская города Саратова. Установлено, что вышеуказанный многоквартирный дом признан аварийным распоряжением администрации МО "Город Саратов" 26 мая 2021 года, на данном этапе в программу по переселению из аварийного жилья не включен", - говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, в результате обрушения пострадавших нет.На фотографии с места происшествия, предоставленной РИА Новости пресс-службой, запечатлено, что после обрушения в стене образовалась сквозная дыра примерно полтора метра в высоту и около полуметра в ширину.На место происшествия выехала прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.В пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости уточнили, что обрушение кирпичной кладки произошло в жилом двухэтажном аварийном доме старой постройки, никто не пострадал.

https://ria.ru/20220704/moshennichestvo-1800223726.html

https://ria.ru/20220702/dtp-1799804812.html

саратов

саратовская область

кировский район

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происшествия, жилье, саратов, саратовская область, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)