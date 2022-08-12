https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809153243.html

В Омске частично обрушилась жилая пятиэтажка

В Омске частично обрушилась жилая пятиэтажка - РИА Новости, 12.08.2022

В Омске частично обрушилась жилая пятиэтажка

В Омске частично обрушился пятиэтажный многоквартирный дом, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:12

2022-08-12T14:12

2022-08-12T16:04

происшествия

жилье

омская область

омск

россия

александр бурков

обрушение пятиэтажки в омске

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ОМСК, 11 авг — РИА Новости. В Омске частично обрушился пятиэтажный многоквартирный дом, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры."Прокурор Омской области выехал на место обрушения многоквартирного дома в Советском административном округе Омска", — рассказали в ведомстве.Информация об инциденте появилась в пятницу около 17:00 (14:00 мск). По данным прокуратуры, ЧП произошло в доме № 53 по улице XX Партсъезда. Прокурор Омской области Николай Студеникин намерен на месте координировать действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего.Сейчас идет разбор завалов и проводится спасательная операция, указывает ведомство, также его сотрудники организовали проверку."Пока неизвестно, есть ли кто-либо под завалами", — уточнили РИА Новости в прокуратуре.В свою очередь, губернатор Омской области Александр Бурков признал, что с обрушившимся домом и ранее были проблемы, однако им "не придали должную значимость". Кроме того, он сообщил, что информация о ребенке, застрявшем под завалами, не подтвердилась."Сейчас в приоритете расселение пострадавших людей. <…> Впереди разбор полетов — надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на связи с мэром и главой МЧС", — написал Бурков в Telegram-канале.По данным экстренных служб, площадь обрушения составила 200 квадратных метров, эвакуировали 40 человек. По предварительной информации, причиной происшествия стало ветхое состояние здания, пострадавших нет. Также экстренные службы указали, что выпавшие недавно осадки ускорили износ стен, из-за них подмыло угол дома.

https://ria.ru/20220812/pyatietazhka-1809174075.html

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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-12T14:12 true PT0M30S

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Кирилл Волков

происшествия, жилье, омская область, омск, россия, александр бурков, обрушение пятиэтажки в омске