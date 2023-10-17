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Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Межгосударственные отношения России и Вьетнама - РИА Новости, 17.10.2023

Межгосударственные отношения России и Вьетнама

Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:50

2023-10-17T00:50

2023-10-17T00:50

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Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года.Вьетнам — один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие — Договор об основах дружественных отношений (1994 год) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001 год). В июле 2012 года стратегическое партнерство России и Вьетнама приобрело статус всеобъемлющего. Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам — единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России (Владимир Путин — в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах; Дмитрий Медведев — в 2010 году).28 июня — 1 июня 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом.В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика.В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье".В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.30 ноября 2021 года в Москве состоялись переговоры президент РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, посетившего в России с рабочим визитом. Стороны приняли совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. В рамках визита президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.Руководители государств и правительств регулярно встречаются в рамках многосторонних мероприятий.В апреле 2023 года Ханой посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который принял участие в российско-вьетнамском форуме. Налажены плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств.В марте 2018 года Вьетнам с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Состоялись его переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем. Сергей Лавров также был принят президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.24-25 февраля 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Хошимин (Вьетнам), где принял участие в конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире". "На полях" мероприятия состоялась краткие беседы Сергея Лаврова с членом Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарем Комитета КПВ Хошимина Нгуен Тхиен Няном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.31 июля 2019 года в Бангкоке "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем.25-28 сентября 2021 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и рабочая встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.6 июля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Вьетнам, где провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном и встречи с высшим руководством страны.12 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" Восточноазиатского саммита (ВАС) прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Буй Тхань Шона.30 августа 2023 года в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова с постоянным заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву.Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.В декабре 2019 года состоялся визит в Россию председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Состоялись встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.В рамках визита Нгуен Тхи Ким Нган посетила Татарстан, где встретилась с президентом республики Рустамом Миннихановым.В феврале 2023 года делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным посетила Вьетнам с рабочим визитом.15 октября 2023 года делегация Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ханой с официальным визитом.В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Состоялись также встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В рамках визита Вячеслав Володин также встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.В рамках визита состоялось второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.22 мая 2023 года председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Вьетнам. В ходе визита прошли его переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем. Состоялась встреча с представителями Общества Вьетнамско-Российской Дружбы, возложение венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина – первого президента Вьетнама.16-17 марта 2021 года Вьетнам с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В рамках визита состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом республики Нгуен Фу Чонгом и с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком.Патрушев также провел двустороннюю встречу с начальником Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянгом.В ходе визита Николай Патрушев принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое.21 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Лам, который посетил Москву с рабочим визитом.6 июля 2023 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры c заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном, прибывшим в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.15 августа 2023 года Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом "на полях" XI Московской конференции по международной безопасности.Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.В 2021 году товарооборот России с Вьетнамом составил почти 7,135 миллиарда долларов, увеличившись на 25,91% (1,468 миллиарда долларов) по сравнению с 2020 годом. Экспорт России в Вьетнам составил 2,242 миллиарда долларов, увеличившись на 38,25% (620,396 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом. Импорт России из Вьетнама достиг почти 4,893 миллиарда долларов, увеличившись на 20,96% (847,762 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом. В структуре экспорта России в Вьетнам в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности и пр. В структуре импорта России из Вьетнама в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них.В 2022 году существенное воздействие на динамику торговли оказало санкционное давление со стороны недружественных стран. Так, согласно опубликованным данным, по итогам 2022 года товарооборот между странами снизился на 36% до 4,6 миллиарда долларов, в том числе снижение российского экспорта составило 42,7%, а импорта из Вьетнама в Россию – 32,8%.Одним из приоритетов российской внешней политики в регионе является увеличение товарооборота до 10 миллиардов долларов к 2025 году.Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 6 апреля 2023 года прошло очередное 24-е заседание комиссии.Одной из "несущих опор" российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. Профильные объединения двух стран (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НК "Роснефть" и Государственная корпорация нефти и газа "Петровьетнам") успешно реализуют совместные проекты на территории России и Вьетнама.С 2006 года во Вьетнаме функционирует Совместный Вьетнамско-Российский банк (участники – ПАО Банк ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама).Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир".Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО "РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами.В 2004 году во вьетнамском городе Камфа (провинция Куангнинь) состоялась церемония торжественного открытия сборочного производства автомобилей "Камаз".Осуществляется также сборка автомобилей группы "ГАЗ". В апреле 2023 года сообщалось, что вьетнамские автомобили группы "ГАЗ" могут отправиться на экспорт.Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов совместный российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр. В настоящее время в стенах тропического центра на постоянной основе работают 26 российских специалистов.Традиционный характер носят связи в области образования. За всю историю отношений двух стран вузы СССР, а затем России, выпустили более 60 тысяч специалистов из Вьетнама. Ежегодно Россия выделяет вьетнамской стороне порядка тысячи стипендий за счет средств федерального бюджета.В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП).С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.Расширяются обмены в сфере культуры. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры. в Российском доме международного научно-технического сотрудничества прошла Неделя Вьетнама в формате фестиваля: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам – ворота в Азию". https://rd-mnts.ru/vietnamРоссия и Вьетнам активно взаимодействуют в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В марте 2021 года Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".До пандемии Вьетнам пользовался у туристов большой популярностью, причем у России был встречный поток туристов оттуда. Ожидается, что в ноябре 2023 года будет возобновлено чартерное авиасообщение между РФ и Вьетнамом.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, вьетнам, россия, в мире