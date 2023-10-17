Межгосударственные отношения России и Вьетнама
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству
© Фото : Правительство РФ/Андрей Рогатко
23-е заседание Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и найчно-теническому сотрудничеству. Архивное фото
Дипломатические отношения между СССР и Социалистической республикой Вьетнам установлены 30 января 1950 года. О признании Российской Федерации Вьетнам заявил 27 декабря 1991 года.
Вьетнам — один из ключевых партнеров Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российско-вьетнамские отношения носят традиционно дружественный характер.
Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает более восьмидесяти документов, в том числе основополагающие — Договор об основах дружественных отношений (1994 год) и Декларация о стратегическом партнерстве в XXI веке (2001 год). В июле 2012 года стратегическое партнерство России и Вьетнама приобрело статус всеобъемлющего. Поддерживается интенсивный политический диалог на высшем и высоком уровнях. Вьетнам — единственное государство в Юго-Восточной Азии, которое пять раз посетил президент России (Владимир Путин — в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах; Дмитрий Медведев — в 2010 году).
28 июня — 1 июня 2017 года президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг посетил Россию с официальным визитом.
В ходе переговоров лидеры двух стран особое внимание уделили вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, практической реализации соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Состоялся также обмен мнениями по актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По итогам переговоров подписан ряд двусторонних документов.
6 сентября 2018 года состоялся официальный визит в Россию генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным обсуждались актуальные вопросы российско-вьетнамского взаимодействия и региональная проблематика.
В мае 2019 года Россию с визитом посетил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. В ходе визита он был принят президентом России Владимиром Путиным. Состоялись также переговоры с премьер-министром России (2012-2020) Дмитрием Медведевым. Главы правительств приняли участие в торжественной церемонии открытия перекрестного Года России и Вьетнама в московском концертном зале "Зарядье".
В рамках визита премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
30 ноября 2021 года в Москве состоялись переговоры президент РФ Владимира Путина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука, посетившего в России с рабочим визитом. Стороны приняли совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и Вьетнамом на период до 2030 года. В рамках визита президент Вьетнама Нгуен Суан Фук также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Руководители государств и правительств регулярно встречаются в рамках многосторонних мероприятий.
В апреле 2023 года Ханой посетил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который принял участие в российско-вьетнамском форуме. Налажены плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств.
В марте 2018 года Вьетнам с рабочим визитом посетил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Состоялись его переговоры с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем. Сергей Лавров также был принят президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.
24-25 февраля 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Хошимин (Вьетнам), где принял участие в конференции "Международное сотрудничество в неспокойном мире". "На полях" мероприятия состоялась краткие беседы Сергея Лаврова с членом Политбюро ЦК Компартии Вьетнама, секретарем Комитета КПВ Хошимина Нгуен Тхиен Няном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.
31 июля 2019 года в Бангкоке "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН состоялась беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем.
25-28 сентября 2021 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон. Состоялись переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и рабочая встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко.
6 июля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с визитом Вьетнам, где провел переговоры с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном и встречи с высшим руководством страны.
12 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) "на полях" Восточноазиатского саммита (ВАС) прошла встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Буй Тхань Шона.
30 августа 2023 года в Москве состоялась встреча Сергея Лаврова с постоянным заместителем министра иностранных дел Вьетнама Нгуен Минь Ву.
Российско-вьетнамские связи активно развиваются по межпарламентской и межпартийной линиям, поддерживаются рабочие контакты между министерствами и ведомствами, на региональном уровне.
В декабре 2019 года состоялся визит в Россию председателя Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган. Состоялись встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
В рамках визита Нгуен Тхи Ким Нган посетила Татарстан, где встретилась с президентом республики Рустамом Миннихановым.
В феврале 2023 года делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя СФ Андреем Яцкиным посетила Вьетнам с рабочим визитом.
15 октября 2023 года делегация Госдумы России во главе с ее спикером Вячеславом Володиным прибыла в Ханой с официальным визитом.
В ходе визита прошла встреча Вячеслава Володина с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ. Состоялись также встречи с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В рамках визита Вячеслав Володин также встретился с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.
В рамках визита состоялось второе заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
22 мая 2023 года председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил Вьетнам. В ходе визита прошли его переговоры с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, президентом страны Во Ван Тхыонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем. Состоялась встреча с представителями Общества Вьетнамско-Российской Дружбы, возложение венков к памятнику Павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина – первого президента Вьетнама.
16-17 марта 2021 года Вьетнам с рабочим визитом посетил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. В рамках визита состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама, президентом республики Нгуен Фу Чонгом и с премьер-министром страны Нгуен Суан Фуком.
Патрушев также провел двустороннюю встречу с начальником Генштаба Вьетнама Фан Ван Зянгом.
В ходе визита Николай Патрушев принял в среду участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в Ханое.
21 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром общественной безопасности Вьетнама То Лам, который посетил Москву с рабочим визитом.
6 июля 2023 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры c заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном, прибывшим в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.
15 августа 2023 года Сергей Шойгу провел рабочую встречу с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом "на полях" XI Московской конференции по международной безопасности.
Близость подходов Москвы и Ханоя к актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня позволяет осуществлять эффективную координацию действий на ведущих международных площадках, в первую очередь в рамках ООН, ее структурных подразделений, а также действующих в АТР многосторонних форумов.
В 2021 году товарооборот России с Вьетнамом составил почти 7,135 миллиарда долларов, увеличившись на 25,91% (1,468 миллиарда долларов) по сравнению с 2020 годом. Экспорт России в Вьетнам составил 2,242 миллиарда долларов, увеличившись на 38,25% (620,396 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом. Импорт России из Вьетнама достиг почти 4,893 миллиарда долларов, увеличившись на 20,96% (847,762 миллиона долларов) по сравнению с 2020 годом. В структуре экспорта России в Вьетнам в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на металлы и изделия из них, минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности и пр. В структуре импорта России из Вьетнама в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства, текстиль и обувь, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукцию химической промышленности, металлы и изделия из них.
В 2022 году существенное воздействие на динамику торговли оказало санкционное давление со стороны недружественных стран. Так, согласно опубликованным данным, по итогам 2022 года товарооборот между странами снизился на 36% до 4,6 миллиарда долларов, в том числе снижение российского экспорта составило 42,7%, а импорта из Вьетнама в Россию – 32,8%.
Одним из приоритетов российской внешней политики в регионе является увеличение товарооборота до 10 миллиардов долларов к 2025 году.
Координирующий орган экономической кооперации – Межправительственная Российско-Вьетнамская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). 6 апреля 2023 года прошло очередное 24-е заседание комиссии.
Одной из "несущих опор" российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства является взаимодействие в топливно-энергетической сфере, в первую очередь кооперация в разведке и добыче нефти и газа. Профильные объединения двух стран (ПАО "Газпром", АО "Зарубежнефть", ПАО "НК "Роснефть" и Государственная корпорация нефти и газа "Петровьетнам") успешно реализуют совместные проекты на территории России и Вьетнама.
С 2006 года во Вьетнаме функционирует Совместный Вьетнамско-Российский банк (участники – ПАО Банк ВТБ и Банк инвестиций и развития Вьетнама).
Россия готова обсуждать с Вьетнамом использование нацвалют в торговле, а также оплату услуг и снятие наличных с помощью карт "Мир".
Новым перспективным направлением сотрудничества между странами является информационная безопасность, большие данные, электронное правительство и умные города. Российские ИТ-компании, включая ПАО "Ростелеком", АО "Лаборатория Касперского", ЗАО "Новый диск", АО "РТ Лабс", АО "Сфера", ООО "РусАйТиЭкспорт", ООО "НТЦ "Протей" и ООО "Яндекс", заинтересованы в развитии профильного сотрудничества с вьетнамскими партнерами.
В 2004 году во вьетнамском городе Камфа (провинция Куангнинь) состоялась церемония торжественного открытия сборочного производства автомобилей "Камаз".
Осуществляется также сборка автомобилей группы "ГАЗ". В апреле 2023 года сообщалось, что вьетнамские автомобили группы "ГАЗ" могут отправиться на экспорт.
Интенсивно развивается научно-технологическое сотрудничество, где более четверти века ведущие позиции занимает не имеющий мировых аналогов совместный российско-вьетнамский тропический научно-исследовательский и технологический центр. В настоящее время в стенах тропического центра на постоянной основе работают 26 российских специалистов.
Традиционный характер носят связи в области образования. За всю историю отношений двух стран вузы СССР, а затем России, выпустили более 60 тысяч специалистов из Вьетнама. Ежегодно Россия выделяет вьетнамской стороне порядка тысячи стипендий за счет средств федерального бюджета.
В течение многих лет в Ханое успешно действует Российский центр науки и культуры (РЦНК), главной задачей которого является содействие гуманитарным обменам между нашими странами.
Продвижением русского языка во Вьетнаме активно занимаются РЦНК и Ханойский филиал Института русского языка им. А.С. Пушкина (ХФИРЯП).
С 2010 года действуют созданные фондом "Русский мир" Русские центры в Ханое и Хошимине, а также Кабинеты русского языка во вьетнамской столице и в Дананге.
По линии Минпросвещения России реализуется программа по направлению преподавателей русского языка в средние общеобразовательные учреждения Вьетнама.
Расширяются обмены в сфере культуры. На регулярной основе проводятся национальные Дни культуры. в Российском доме международного научно-технического сотрудничества прошла Неделя Вьетнама в формате фестиваля: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам – ворота в Азию". https://rd-mnts.ru/vietnam
Россия и Вьетнам активно взаимодействуют в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В марте 2021 года Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
До пандемии Вьетнам пользовался у туристов большой популярностью, причем у России был встречный поток туристов оттуда. Ожидается, что в ноябре 2023 года будет возобновлено чартерное авиасообщение между РФ и Вьетнамом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников