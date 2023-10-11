https://ria.ru/20231011/metro-1902001479.html

ЧП в московском метро в 2023 году

ЧП в московском метро в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2023

ЧП в московском метро в 2023 году

на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:28

2023-10-11T13:28

2023-10-11T13:28

справки

москва

сергей собянин

происшествия

московский метрополитен

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

метро

строительство метро в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901972320_0:344:3005:2034_1920x0_80_0_0_ce9eaac3cf4e610c6127926e12993549.jpg

11 октября на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в результате ЧП пострадали пять человек, все они госпитализированы.В столичном департаменте транспорта сообщили, что на Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Отмечается, что для проезда можно использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта. 28 сентября на станции "Охотный ряд" машинист почувствовал себя плохо после остановки состава у платформы. Его оперативно подменил машинист-инструктор, поезд продолжил работу на линии. Безопасности пассажиров и движению угрозы не было. Временно были увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии. Позже движение было введено в график. В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что машинист, которому стало плохо на рабочем месте, перед выходом на линию проходил медосмотр, все показатели состояния здоровья соответствовали нормативам. 16 августа в восточном вестибюле станции "Чистые Пруды" Сокольнической линии на короткое время были остановлены эскалаторы из-за просадки напряжения. После оперативной проверки сотрудниками московского метро эскалаторы сразу запустили. 28 июля в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" из-за невнимательности родителей у мальчика 3-4 лет нога попала в ленту эскалатора. Эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики оказали мальчику необходимую помощь, серьезных повреждений у ребенка не было, от госпитализации родители отказались. 24 апреля в Москве на станции "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро по требованию полиции был временно закрыт для входа северный вестибюль. По информации столичного главка МВД, сотрудники транспортной безопасности остановили пассажира, у которого нашли "предмет, схожий с ручной гранатой". После проверок оказалось, что изъятый предмет оказался муляжом гранаты. 18 апреля на Большой кольцевой линии метро Москвы были увеличены интервалы движения поездов из-за металлического предмета на путях на станции "Нижегородская". По инструкции была начата проверка инфраструктуры, по итогам которой посторонние предметы не были обнаружены, а инфраструктура метрополитена не повреждена. 13 марта было остановлено движение поездов на участке от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская" БКЛ метро Москвы из-за проверки инфраструктуры. Как сообщил департамент транспорта столицы, к остановке движения привели незаконные работы застройщика недвижимости "Донстрой". Без согласования с московским метрополитеном компанией были организованы бурильные работы над тоннелем метро между "Мичуринским проспектом" и "Аминьевской". Бурильная машина пробурила отверстие, что привело к выбросу глины и песка на путь. Были проведены восстановительные работы. На период восстановительных работ были усилены маршруты наземного транспорта, они были переведены в бесплатный режим. До запуска движения поездов с пассажирами вся инфраструктура перегона была проверена, прошли резервные поезда и только после этого было открыто движение с пассажирами.9 марта на станции "Киевская" мужчина внезапно подошел к стоящему рядом 15-летнему подростку и толкнул его прямо под приближающийся состав. По счастливой случайности подросток выжил. 10 марта он был выписали из больницы, его здоровью ничего не угрожает. Мужчина 1961 года рождения был задержан. Как сообщили в правоохранительных органах, он был выписан из психиатрической больницы за несколько часов до случившегося. 27 февраля на станции "Спортивная" московского метро произошло замыкание электропроводки без возгорания на самой станции. В ГУ МЧС уточнили, что возгорание произошло в одном из вагонов состава на станции, его ликвидировали. Площадь распространения огня составила один квадратный метр. Еще один состав находился в тоннеле, в нем пассажиров не было. Сотрудники метро эвакуировали людей, информация о пострадавших не поступала. 1 февраля в вагоне поезда на станции "Нахимовский проспект" у пассажира задымился смартфон. В вагоне произошло локальное задымление. Выгоревший телефон убрали из салона поезда, после чего движение состава продолжилось в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал. 28 января в вестибюле реконструируемой станции метро "Каширская" (западный вестибюль) загорелся кабель в бухтах. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 квадратных метров. Было выведено порядка 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, москва, сергей собянин, происшествия, московский метрополитен, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), метро, строительство метро в москве