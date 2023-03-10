https://ria.ru/20230310/metro-1857002938.html

Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд

Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд - РИА Новости, 10.03.2023

Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд

Мужчину, который толкнул подростка под поезд в московском метро, выписали из психиатрической больницы за несколько часов до случившегося, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T13:39

2023-03-10T13:39

2023-03-10T14:20

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужчину, который толкнул подростка под поезд в московском метро, выписали из психиатрической больницы за несколько часов до случившегося, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, Кизик страдает шизофренией. Сейчас персонал больницы проверяют на предмет халатности, добавил собеседник агентства.Инцидент произошел днем 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Судя по видео с места происшествия, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью ничего не угрожает.Мужчину 1961 года рождения тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в преступлении и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20230310/rassledovanie-1856944335.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская" На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали. 2023-03-10T13:39 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва