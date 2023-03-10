https://ria.ru/20230310/metro-1857002938.html
Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд
Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд - РИА Новости, 10.03.2023
Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд
Мужчину, который толкнул подростка под поезд в московском метро, выписали из психиатрической больницы за несколько часов до случившегося, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T13:39
2023-03-10T13:39
2023-03-10T14:20
происшествия
москва
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужчину, который толкнул подростка под поезд в московском метро, выписали из психиатрической больницы за несколько часов до случившегося, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.По предварительным данным, Кизик страдает шизофренией. Сейчас персонал больницы проверяют на предмет халатности, добавил собеседник агентства.Инцидент произошел днем 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Судя по видео с места происшествия, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью ничего не угрожает.Мужчину 1961 года рождения тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в преступлении и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
https://ria.ru/20230310/rassledovanie-1856944335.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мужчину толкнули под поезд на станции "Киевская"
На станции "Киевская" московского метро мужчину толкнули под прибывающий поезд, он остался жив. Преступника задержали.
2023-03-10T13:39
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд
Мужчина толкнул подростка под поезд метро в Москве в день выписки из психбольницы
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мужчину, который толкнул подростка под поезд в московском метро, выписали из психиатрической больницы за несколько часов до случившегося, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"По предварительной информации, Владимир Кизик был выписан из психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева в тот же день, когда произошел инцидент", — рассказал он.
По предварительным данным, Кизик страдает шизофренией. Сейчас персонал больницы проверяют на предмет халатности, добавил
собеседник агентства.
Инцидент произошел днем 9 марта на станции "Киевская" Кольцевой линии. Судя по видео с места происшествия, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Мужчину 1961 года рождения тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в преступлении и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
СК изучит выписку на мужчину, толкнувшего подростка под поезд в Москве