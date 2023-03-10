https://ria.ru/20230310/klinika-1856956974.html

Правоохранители проверят клинику, пациент которой толкнул подростка в метро

Правоохранители проверят клинику, пациент которой толкнул подростка в метро - РИА Новости, 10.03.2023

Правоохранители проверят клинику, пациент которой толкнул подростка в метро

Правоохранители выяснят, не допустили ли халатность сотрудники психиатрической больницы, где лечится мужчина, толкнувший накануне подростка под поезд в... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T11:51

2023-03-10T11:51

2023-03-10T11:51

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Правоохранители выяснят, не допустили ли халатность сотрудники психиатрической больницы, где лечится мужчина, толкнувший накануне подростка под поезд в московском метро. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной информации, мужчина с мая 2022 года по настоящее время проходит лечение в психиатрической клинической больнице №1 им. Н.А. Алексеева. "В связи с этим в настоящее время правоохранители проверяют сотрудников больницы на предмет халатности по части 1 статьи 293 УК РФ", - сказал собеседник, добавив, что проверка покажет, насколько добросовестно сотрудники больницы исполняли свои должностные обязанности. Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину 1961 года рождения тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было.

https://ria.ru/20230310/obzh-1856947777.html

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происшествия, россия, москва