https://ria.ru/20230928/metro-1899257061.html
Машинист метро Москвы, которому стало плохо на работе, проходил медосмотр
Машинист метро Москвы, которому стало плохо на работе, проходил медосмотр - РИА Новости, 28.09.2023
Машинист метро Москвы, которому стало плохо на работе, проходил медосмотр
Машинист метро Москвы, которому стало плохо на рабочем месте, перед выходом на линию проходил медосмотр, все показатели состояния здоровья соответствовали... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:24
2023-09-28T17:24
2023-09-28T17:24
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Машинист метро Москвы, которому стало плохо на рабочем месте, перед выходом на линию проходил медосмотр, все показатели состояния здоровья соответствовали нормативам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена. Ранее в дептрансе сообщили, что интервалы движения поездов на Сокольнической линии временно увеличены. Позже движение было введено в график. Как рассказали в пресс-службе метро, ранее на станции "Охотный ряд" машинист 14 маршрута почувствовал себя плохо после остановки состава у платформы. "Его оперативно подменил машинист-инструктор - поезд продолжил работу на линии. Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожает… Перед началом смены машинист 14 маршрута прошел медицинский осмотр - все показатели состояния здоровья соответствовали нормативам. Он был допущен к работе на линии", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что все машинисты перед началом смены проходят обязательный медицинский осмотр, на котором оценивается порядка 10 показателей. Только удостоверившись, что состояние здоровье машиниста соответствует норме, его допускают к управлению составом. "Это обязательный порядок перед началом работы любого машиниста. Кроме того, строго контролируется, в том числе автоматикой, время работы машинистов на линиях. Также все они проходят строжайшую ежегодную медицинскую комиссию и находятся под постоянным наблюдением у закрепленного врача-терапевта", - добавили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что в метро Москвы работает многоступенчатая, резервированная система безопасности движения, исключающая любой риск движения поездов без контроля. "Например, если машинист потерял сознание прямо во время движения, система остановит поезд и передаст сигнал диспетчеру. Системой оборудованы все электропоезда. Сегодня действие этой системы не понадобилось, так как машинисту стало плохо во время остановки на станции", - подчеркнули в пресс-службе метро.
https://ria.ru/20230811/moskva-1890010415.html
https://ria.ru/20230925/metro-1898487736.html
https://ria.ru/20230820/moskva-1891289238.html
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общество, москва, московский метрополитен
Общество, Москва, Московский метрополитен
Машинист метро Москвы, которому стало плохо на работе, проходил медосмотр
Машинист метро Москвы, которому стало плохо, проходил медосмотр перед выездом
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Машинист метро Москвы, которому стало плохо на рабочем месте, перед выходом на линию проходил медосмотр, все показатели состояния здоровья соответствовали нормативам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Ранее в дептрансе сообщили, что интервалы движения поездов на Сокольнической линии временно увеличены. Позже движение было введено в график.
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Как рассказали в пресс-службе метро, ранее на станции "Охотный ряд" машинист 14 маршрута почувствовал себя плохо после остановки состава у платформы.
"Его оперативно подменил машинист-инструктор - поезд продолжил работу на линии. Безопасности пассажиров и движению ничего не угрожает… Перед началом смены машинист 14 маршрута прошел медицинский осмотр - все показатели состояния здоровья соответствовали нормативам. Он был допущен к работе на линии", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что все машинисты перед началом смены проходят обязательный медицинский осмотр, на котором оценивается порядка 10 показателей. Только удостоверившись, что состояние здоровье машиниста соответствует норме, его допускают к управлению составом.
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"Это обязательный порядок перед началом работы любого машиниста. Кроме того, строго контролируется, в том числе автоматикой, время работы машинистов на линиях. Также все они проходят строжайшую ежегодную медицинскую комиссию и находятся под постоянным наблюдением у закрепленного врача-терапевта", - добавили в пресс-службе.
Там также подчеркнули, что в метро Москвы работает многоступенчатая, резервированная система безопасности движения, исключающая любой риск движения поездов без контроля.
"Например, если машинист потерял сознание прямо во время движения, система остановит поезд и передаст сигнал диспетчеру. Системой оборудованы все электропоезда. Сегодня действие этой системы не понадобилось, так как машинисту стало плохо во время остановки на станции", - подчеркнули в пресс-службе метро.
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