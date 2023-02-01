https://ria.ru/20230201/metro-1848872147.html
В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон
В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон - РИА Новости, 01.02.2023
В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мобильный телефон задымился у мужчины в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в Москве, рассказал РИА... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:31
2023-02-01T10:31
2023-02-01T11:02
происшествия
москва
россия
технологии
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мобильный телефон задымился у мужчины в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В вагоне поезда на станции "Нахимовский проспект" у пассажира задымился телефон", - сказал собеседник агентства.Инцидент не вызвал у людей паники, а пассажир быстро покинул вагон, добавил он.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, из-за того, что загорелся смартфон, в вагоне было локальное задымление."Выгоревший телефон убрали из пассажирского салона поезда, после чего движение состава продолжилось в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал", - отметили в пресс-службе.В метрополитене уточнили, что движение поездов на "серой" ветке осуществляется штатно.
https://ria.ru/20230131/gaz-1848815186.html
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происшествия, москва, россия, технологии, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Технологии, Московский метрополитен
10:31 01.02.2023 (обновлено: 11:02 01.02.2023)
В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон
В Москве телефон задымился у пассажира в поезде на станции "Нахимовский проспект"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мобильный телефон задымился у мужчины в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В вагоне поезда на станции "Нахимовский проспект" у пассажира задымился телефон", - сказал собеседник агентства.
Инцидент не вызвал у людей паники, а пассажир быстро покинул вагон, добавил он.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, из-за того, что загорелся смартфон, в вагоне было локальное задымление.
"Выгоревший телефон убрали из пассажирского салона поезда, после чего движение состава продолжилось в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал", - отметили в пресс-службе.
В метрополитене уточнили, что движение поездов на "серой" ветке осуществляется штатно.