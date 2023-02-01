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В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон - РИА Новости, 01.02.2023
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В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон
В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон - РИА Новости, 01.02.2023
В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мобильный телефон задымился у мужчины в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в Москве, рассказал РИА... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T10:31
2023-02-01T11:02
происшествия
москва
россия
технологии
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мобильный телефон задымился у мужчины в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."В вагоне поезда на станции "Нахимовский проспект" у пассажира задымился телефон", - сказал собеседник агентства.Инцидент не вызвал у людей паники, а пассажир быстро покинул вагон, добавил он.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, из-за того, что загорелся смартфон, в вагоне было локальное задымление."Выгоревший телефон убрали из пассажирского салона поезда, после чего движение состава продолжилось в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал", - отметили в пресс-службе.В метрополитене уточнили, что движение поездов на "серой" ветке осуществляется штатно.
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происшествия, москва, россия, технологии, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Технологии, Московский метрополитен
10:31 01.02.2023 (обновлено: 11:02 01.02.2023)
 
В московском метро у пассажира в поезде задымился телефон

В Москве телефон задымился у пассажира в поезде на станции "Нахимовский проспект"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПассажир в защитной маске в вагоне московского метро
Пассажир в защитной маске в вагоне московского метро - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Пассажир в защитной маске в вагоне московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Мобильный телефон задымился у мужчины в вагоне поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В вагоне поезда на станции "Нахимовский проспект" у пассажира задымился телефон", - сказал собеседник агентства.
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Инцидент не вызвал у людей паники, а пассажир быстро покинул вагон, добавил он.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки, из-за того, что загорелся смартфон, в вагоне было локальное задымление.
"Выгоревший телефон убрали из пассажирского салона поезда, после чего движение состава продолжилось в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал", - отметили в пресс-службе.
В метрополитене уточнили, что движение поездов на "серой" ветке осуществляется штатно.
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