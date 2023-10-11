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На станции метро "Печатники" в Москве столкнулись поезда

На станции метро "Печатники" в Москве столкнулись поезда - РИА Новости, 11.10.2023

На станции метро "Печатники" в Москве столкнулись поезда

Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:02

2023-10-11T11:02

2023-10-11T12:42

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Два поезда столкнулись на станции метро "Печатники" в Москве, сообщил столичный дептранс в Telegram-канале."Сегодня утром, в 10:22, на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд", — уточнили в ведомстве.Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, при инциденте получил травму машинист поезда, ему оказывают помощь. Позднее в дептрансе сообщили, что пострадали еще два пассажира. По словам главы столицы, всего пострадали пять человек.Машинист оказался заблокирован в кабине поезда, его достали из нее спасатели.Собянин уточнил, что у машиниста травма средней тяжести, жизни она не угрожает."У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", — отметил мэр.В дептрансе добавили, что сейчас поезда не ходят от "Люблино" до "Дубровки". Над восстановлением движения работают "все службы мосметро".От "Дубровки" до "Люблино" запустили компенсационные автобусы маршрута КМ с остановками у станций метро по пути.По словам Собянина, движение в подземке восстановят в ближайшие несколько часов.В дептрансе отметили, что причины произошедшего установит специальная комиссия.

москва

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Работа спасателей и медиков на месте столкновения поездов в московском метро МЧС России оказывает помощь при ликвидации последствия происшествия в московском метро На станции «Печатники» произошел накат технического состава на стоящий на платформе поезд. 2023-10-11T11:02 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, московский метрополитен, видео