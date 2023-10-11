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В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро - РИА Новости, 11.10.2023
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11:36 11.10.2023 (обновлено: 12:14 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/metro-1901961319.html
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники",... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:36
2023-10-11T12:14
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на данном участке", - говорится в сообщении.Отмечается, что для проезда можно использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html
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москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, сергей собянин
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия, Сергей Собянин
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро

Станции салатовой ветки "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыли

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник полиции на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023
Сотрудник полиции на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник полиции на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на данном участке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проезда можно использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте происшествия у вестибюля станции метро Печатники в Москве. 11 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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