https://ria.ru/20231011/metro-1901961319.html

В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро

В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро

На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники",... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:36

2023-10-11T11:36

2023-10-11T12:14

москва

департамент транспорта г. москвы

происшествия

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901972651_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_3d7111271297d59a0d0b7e53d0d335f3.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на данном участке", - говорится в сообщении.Отмечается, что для проезда можно использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.

https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, сергей собянин