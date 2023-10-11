https://ria.ru/20231011/metro-1901961319.html
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники",... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:36
2023-10-11T11:36
2023-10-11T12:14
москва
департамент транспорта г. москвы
происшествия
сергей собянин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на данном участке", - говорится в сообщении.Отмечается, что для проезда можно использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта.Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, происшествия, сергей собянин
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Происшествия, Сергей Собянин
В Москве временно закрыли три станции салатовой ветки московского метро
Станции салатовой ветки "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская" временно закрыли
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы полностью нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка", станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
"На Люблинско-Дмитровской линии нет движения поездов между станциями "Люблино" и "Дубровка". Станции "Кожуховская", "Печатники", "Волжская" временно закрыты. Службы метрополитена принимают все меры для скорейшего восстановления движения на данном участке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проезда можно использовать альтернативные маршруты: бесплатные автобусы маршрута "КМ", другие линии метро и регулярные маршруты наземного транспорта.
Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, серьезно пострадавших среди пассажиров нет, травму получил машинист поезда. Движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
Собянин рассказал подробности столкновения поездов в московском метро