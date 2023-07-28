https://ria.ru/20230728/eskalator-1886832747.html

Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро

Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро - РИА Новости, 28.07.2023

Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро

Ребенку зажало ногу на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" в метро Москвы, серьезных повреждений у него нет, сообщается в... РИА Новости, 28.07.2023

2023-07-28T13:08

2023-07-28T13:08

2023-07-28T13:08

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ребенку зажало ногу на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" в метро Москвы, серьезных повреждений у него нет, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня около 11.45 на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" из-за невнимательности родителей у мальчика 3-4 лет нога попала в ленту эскалатора", - говорится в сообщении. Отмечается, что эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. "Прибывшие медики оказали мальчику необходимую помощь, серьезных повреждений у ребенка нет, от госпитализации родители отказались", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230526/metro-1874353248.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия