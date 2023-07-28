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Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро - РИА Новости, 28.07.2023
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13:08 28.07.2023
https://ria.ru/20230728/eskalator-1886832747.html
Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро
Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро - РИА Новости, 28.07.2023
Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро
Ребенку зажало ногу на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" в метро Москвы, серьезных повреждений у него нет, сообщается в... РИА Новости, 28.07.2023
2023-07-28T13:08
2023-07-28T13:08
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ребенку зажало ногу на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" в метро Москвы, серьезных повреждений у него нет, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Сегодня около 11.45 на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" из-за невнимательности родителей у мальчика 3-4 лет нога попала в ленту эскалатора", - говорится в сообщении. Отмечается, что эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь. "Прибывшие медики оказали мальчику необходимую помощь, серьезных повреждений у ребенка нет, от госпитализации родители отказались", - дополняется в сообщении.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро

Ребенку зажало ногу на эскалаторе в московском метро на станции "Тургеневская"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажиры на эскалаторе
Пассажиры на эскалаторе - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пассажиры на эскалаторе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Ребенку зажало ногу на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" в метро Москвы, серьезных повреждений у него нет, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня около 11.45 на эскалаторе в переходе между станциями "Тургеневская" и "Чистые пруды" из-за невнимательности родителей у мальчика 3-4 лет нога попала в ленту эскалатора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эскалатор был немедленно остановлен, сотрудники станции освободили ногу ребенка и вызвали скорую помощь.
"Прибывшие медики оказали мальчику необходимую помощь, серьезных повреждений у ребенка нет, от госпитализации родители отказались", - дополняется в сообщении.
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