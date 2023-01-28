https://ria.ru/20230128/pozhar-1848084650.html

В вестибюле станции метро "Каширская" в Москве вспыхнул пожар

В вестибюле станции метро "Каширская" в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.01.2023

В вестибюле станции метро "Каширская" в Москве вспыхнул пожар

Пожарные ликвидировали открытое горение в вестибюле станции метро "Каширская", находящейся на реконструкции, площадь пожара составила 15 квадратных метров,... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T13:20

2023-01-28T13:20

2023-01-28T14:21

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в вестибюле станции метро "Каширская", находящейся на реконструкции, площадь пожара составила 15 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации ведомства, сигнал о пожаре на Каширском шоссе, владение 24, поступил в 11.57. В вестибюле реконструируемой станции метро "Каширская" загорелся кабель в бухтах. "Площадь пожара 15 квадратных метров. Принятыми мерами в 12.47 открытое горение ликвидировано. Выведено порядка 70 человек. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется", - рассказали в главке. Движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова в Москве перекрыто из-за возгорания районе станции метро "Каширская", сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "В связи с возгоранием в районе станции метро "Каширская" (западный вестибюль) движение с Каширского шоссе на улицу Маршала Шестопалова перекрыто", - говорится в сообщении.Как уточняется, из-за перекрытия департамент просит водителей выбирать пути объезда.

https://ria.ru/20230128/pozhar-1848043128.html

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москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные у входа в вестибюль станции метро "Каширская" Вестибюль станции метро "Каширская", находящейся на реконструкции, загорелся в субботу на площади 15 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил столичный главк МЧС 2023-01-28T13:20 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)