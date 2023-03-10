Рейтинг@Mail.ru
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы - РИА Новости, 10.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 10.03.2023 (обновлено: 18:37 10.03.2023)
https://ria.ru/20230310/podrostok-1857110651.html
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы - РИА Новости, 10.03.2023
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:34
2023-03-10T18:37
происшествия
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16467/95/164679590_0:360:3456:2304_1920x0_80_0_0_873829e81923f79653e8400a9d854d00.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Пятнадцатилетнего мальчика уже выписали из медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Теперь персонал психиатрической клиники проверяют на предмет халатности; изучают, как лечили Кизика, и в самом медучреждении.
https://ria.ru/20230310/metro-1857002938.html
https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16467/95/164679590_211:0:3283:2304_1920x0_80_0_0_3adb455fc6f1c5f823c5268e7c1cf740.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы

Подросток, которого толкнули на рельсы на станции метро "Киевская", выписался из больницы

© РИА Новости / Руслан КривобокСтанция "Киевская" (кольцевая) московского метрополитена
Станция Киевская (кольцевая) московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Станция "Киевская" (кольцевая) московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"Пятнадцатилетнего мальчика уже выписали из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Мужчину толкнули под поезд на станции Киевская - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд
Вчера, 13:39
Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Теперь персонал психиатрической клиники проверяют на предмет халатности; изучают, как лечили Кизика, и в самом медучреждении.
Мужчина на станции Кузнецкий мост Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро
10 февраля, 15:17
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала