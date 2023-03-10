https://ria.ru/20230310/podrostok-1857110651.html
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы - РИА Новости, 10.03.2023
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T18:34
2023-03-10T18:34
2023-03-10T18:37
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Пятнадцатилетнего мальчика уже выписали из медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Теперь персонал психиатрической клиники проверяют на предмет халатности; изучают, как лечили Кизика, и в самом медучреждении.
https://ria.ru/20230310/metro-1857002938.html
https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы
Подросток, которого толкнули на рельсы на станции метро "Киевская", выписался из больницы
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале
столичной прокуратуры.
"Пятнадцатилетнего мальчика уже выписали из медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Стали известны подробности о мужчине, толкнувшем подростка под поезд
Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре.
Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Теперь персонал психиатрической клиники проверяют на предмет халатности; изучают, как лечили Кизика, и в самом медучреждении.
Мужчина остался жив после падения на рельсы в московском метро