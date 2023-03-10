https://ria.ru/20230310/podrostok-1857110651.html

Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы

Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы - РИА Новости, 10.03.2023

Подростка, которого мужчина толкнул под поезд, выписали из больницы

Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T18:34

2023-03-10T18:34

2023-03-10T18:37

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Подростка, которого мужчина толкнул под поезд в московском метро, выписали из больницы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. "Пятнадцатилетнего мальчика уже выписали из медицинского учреждения", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в четверг днем на станции "Киевская" Кольцевой линии: судя по опубликованному дептрансом видео, прямо перед приближающимся поездом мужчина внезапно подходит к стоящему рядом подростку и толкает того под состав. По счастливой случайности 15-летний юноша выжил, сейчас его здоровью "ничего не угрожает", отмечали в прокуратуре. Мужчину тут же скрутил один из пассажиров. В полиции он сознался в содеянном и заявил, что не понимает, почему так поступил, ведь конфликта с подростком у него не было; 61-летнему фигуранту предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как рассказали РИА Новости главврач психиатрической клинической больницы №1, пациентом которой был страдающий шизофренией Кизик, и источник в правоохранительных органах, мужчину 9 марта выписали из больницы, отвезли в дневной стационар. Там он прошел все необходимые процедуры и консультации, после чего ушел. Теперь персонал психиатрической клиники проверяют на предмет халатности; изучают, как лечили Кизика, и в самом медучреждении.

https://ria.ru/20230310/metro-1857002938.html

https://ria.ru/20230210/metro-1851187949.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, московский метрополитен