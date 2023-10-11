https://ria.ru/20231011/postradavshie-1901980352.html

При столкновении поездов в метро Москвы пострадали пять человек

При столкновении поездов в метро Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 11.10.2023

При столкновении поездов в метро Москвы пострадали пять человек

Пять человек пострадали в инциденте со столкновением поездов в метро Москвы, все они госпитализированы, проводится дополнительное обследование, оказывается... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:30

2023-10-11T12:30

2023-10-11T13:39

происшествия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в инциденте со столкновением поездов в метро Москвы, все они госпитализированы, проводится дополнительное обследование, оказывается необходимая помощь, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь", - отметил Собянин.Он добавил, что у машиниста травма средней тяжести, жизни она не угрожает."У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщил мэр.Ранее мэр сообщал, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.

https://ria.ru/20231011/metro-1901971109.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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Спасатели пытаются расцепить смятые составы на станции метро "Печатники" Спасатели пытаются расцепить смятые из-за столкновения составы метро на станции «Печатники» 2023-10-11T12:30 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, сергей собянин