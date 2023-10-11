https://ria.ru/20231011/postradavshie-1901980352.html
При столкновении поездов в метро Москвы пострадали пять человек
При столкновении поездов в метро Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 11.10.2023
При столкновении поездов в метро Москвы пострадали пять человек
Пять человек пострадали в инциденте со столкновением поездов в метро Москвы, все они госпитализированы, проводится дополнительное обследование, оказывается... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:30
2023-10-11T12:30
2023-10-11T13:39
происшествия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пять человек пострадали в инциденте со столкновением поездов в метро Москвы, все они госпитализированы, проводится дополнительное обследование, оказывается необходимая помощь, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь", - отметил Собянин.Он добавил, что у машиниста травма средней тяжести, жизни она не угрожает."У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщил мэр.Ранее мэр сообщал, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
https://ria.ru/20231011/metro-1901971109.html
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РИА Новости
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Спасатели пытаются расцепить смятые составы на станции метро "Печатники"
Спасатели пытаются расцепить смятые из-за столкновения составы метро на станции «Печатники»
2023-10-11T12:30
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PT0M37S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, сергей собянин
Происшествия, Москва, Сергей Собянин
При столкновении поездов в метро Москвы пострадали пять человек
При столкновении поездов на станции "Печатники" в Москве пострадали пять человек
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Пять человек пострадали в инциденте со столкновением поездов в метро Москвы, все они госпитализированы, проводится дополнительное обследование, оказывается необходимая помощь, у машиниста травма средней тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
.
"Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь", - отметил Собянин.
Он добавил, что у машиниста травма средней тяжести, жизни она не угрожает.
"У остальных пострадавших небольшие повреждения, состояние их удовлетворительное, жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщил мэр.
Ранее мэр сообщал, что на станции "Печатники" произошел накат поезда без пассажиров на состав, стоящий на платформе, движение по Люблинско-Дмитровской линии будет запущено в ближайшие часы.
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