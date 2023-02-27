Рейтинг@Mail.ru
На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/sportivnaya-1854712522.html
На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки
На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки - РИА Новости, 27.02.2023
На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки
На станции "Спортивная" московского метро произошло замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:58
2023-02-27T21:57
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151072/53/1510725316_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_038cb853e043aabbab021875f15b2ac9.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На станции "Спортивная" московского метро произошло замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В ГУ МЧС уточнили, что возгорание произошло в одном из вагонов состава на станции, его уже ликвидировали. Площадь распространения огня составила один квадратный метр, дым рассеивается. В ведомстве добавили, что еще один состав находится в тоннеле, в нем нет пассажиров. Сотрудники метро эвакуировали людей, информация о пострадавших не поступала.Станция "Спортивная" временно закрыта для пассажиров, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151072/53/1510725316_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2445bbb7930f4425c3823af1d21278e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Москва, Россия
20:58 27.02.2023 (обновлено: 21:57 27.02.2023)
 
На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки

На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки, людей вывели на поверхность

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМетрополитен
Метрополитен - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Метрополитен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На станции "Спортивная" московского метро произошло замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Было замыкание электропроводки без возгорания на самой станции", — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС уточнили, что возгорание произошло в одном из вагонов состава на станции, его уже ликвидировали. Площадь распространения огня составила один квадратный метр, дым рассеивается.
В ведомстве добавили, что еще один состав находится в тоннеле, в нем нет пассажиров. Сотрудники метро эвакуировали людей, информация о пострадавших не поступала.
Станция "Спортивная" временно закрыта для пассажиров, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала