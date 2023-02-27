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На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки

На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки - РИА Новости, 27.02.2023

На станции метро "Спортивная" произошло замыкание проводки

На станции "Спортивная" московского метро произошло замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:58

2023-02-27T20:58

2023-02-27T21:57

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

россия

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На станции "Спортивная" московского метро произошло замыкание электропроводки, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.В ГУ МЧС уточнили, что возгорание произошло в одном из вагонов состава на станции, его уже ликвидировали. Площадь распространения огня составила один квадратный метр, дым рассеивается. В ведомстве добавили, что еще один состав находится в тоннеле, в нем нет пассажиров. Сотрудники метро эвакуировали людей, информация о пострадавших не поступала.Станция "Спортивная" временно закрыта для пассажиров, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, россия