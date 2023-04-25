https://ria.ru/20230425/metro-1867617169.html

Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты

Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты - РИА Новости, 25.04.2023

Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты

Похожий на гранату предмет, изъятый у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, не РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:17

2023-04-25T15:17

2023-04-25T15:17

происшествия

москва

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Похожий на гранату предмет, изъятый у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, не представляет опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. По информации главка, сотрудники транспортной безопасности остановили пассажира, у которого нашли "предмет, схожий с ручной гранатой". "Прибывшими на место сотрудниками полиции данная находка была изъята и направлена исследование. Обнаруженный предмет жизни и здоровью граждан не угрожает", - сказал собеседник.Осведомленный источник уточнил агентству, что изъятый предмет оказался муляжом гранаты. В дептрансе добавили, что северный вестибюль "Лермонтовского проспекта" (выходы 5-6, 8) открыт для пассажиров, станция работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html

https://ria.ru/20230425/metro-1867547947.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва