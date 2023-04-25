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Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты - РИА Новости, 25.04.2023
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15:17 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/metro-1867617169.html
Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты
Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты - РИА Новости, 25.04.2023
Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты
Похожий на гранату предмет, изъятый у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, не РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:17
2023-04-25T15:17
происшествия
москва
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Похожий на гранату предмет, изъятый у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, не представляет опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. По информации главка, сотрудники транспортной безопасности остановили пассажира, у которого нашли "предмет, схожий с ручной гранатой". "Прибывшими на место сотрудниками полиции данная находка была изъята и направлена исследование. Обнаруженный предмет жизни и здоровью граждан не угрожает", - сказал собеседник.Осведомленный источник уточнил агентству, что изъятый предмет оказался муляжом гранаты. В дептрансе добавили, что северный вестибюль "Лермонтовского проспекта" (выходы 5-6, 8) открыт для пассажиров, станция работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20230424/granata-1867355929.html
https://ria.ru/20230425/metro-1867547947.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Изъятый у пассажира метро Москвы предмет оказался муляжом гранаты

На станции метро "Лермонтовский проспект" у пассажира изъяли муляж гранаты

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкСтанция Московского метрополитена "Лермонтовский проспект"
Станция Московского метрополитена Лермонтовский проспект - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Станция Московского метрополитена "Лермонтовский проспект". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Похожий на гранату предмет, изъятый у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии в Москве, не представляет опасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее в телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщалось о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции "Лермонтовский проспект" по требованию полиции. По информации главка, сотрудники транспортной безопасности остановили пассажира, у которого нашли "предмет, схожий с ручной гранатой".
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"Прибывшими на место сотрудниками полиции данная находка была изъята и направлена исследование. Обнаруженный предмет жизни и здоровью граждан не угрожает", - сказал собеседник.
Осведомленный источник уточнил агентству, что изъятый предмет оказался муляжом гранаты.
В дептрансе добавили, что северный вестибюль "Лермонтовского проспекта" (выходы 5-6, 8) открыт для пассажиров, станция работает в штатном режиме.
Люди на станции Лермонтовский проспект Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
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