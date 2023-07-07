Рейтинг@Mail.ru
Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах - РИА Новости, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 07.07.2023
https://ria.ru/20230707/pozhary-1882782195.html
Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах
Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах - РИА Новости, 07.07.2023
Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах
в Милане (Италия) произошел пожар в доме для престарелых. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Дом... РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T13:23
2023-07-07T13:23
справки
италия
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
пожары
испания
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882780936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2bc231065435e0303205aa67a2be3f3.jpg
20237 июля в Милане (Италия) произошел пожар в доме для престарелых. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера. В результате пожара шесть человек погибли и более 120 пострадали. 81 человек был госпитализирован. 2022В ночь на 24 декабря в Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Всего в доме престарелых находилось 28 постояльцев. При пожаре погибли 23 человека, остальные получили ожоги. Установлено, что легального статуса заведение не имело. 10 сентября в доме престарелых в городе Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии произошел пожар. В огне погибла сиделка, которая только вышла на работу, и пять постояльцев. Два человека пострадали. По информации мэрии города, дом престарелых не имел лицензии. 18 января поздно вечером пожар вспыхнул в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке Испании. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате ЧП погибли шесть человек, 18 человек были госпитализированы.8 января произошел пожар в доме престарелых "Золотой век" в Кузбассе. Его площадь составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Погибли четыре человека. 202122 ноября в болгарской деревне Рояк недалеко от Варны произошел пожар в доме престарелых. В результате ЧП погибли девять человек, еще двое пострадали. Около 60 человек были эвакуированы. 21 января в Харькове (Украина) в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате возгорания погибли 15 человек, еще одиннадцать пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек. Позднее в больнице скончался еще один человек. 9 января в поселке Боровский в Тюмени произошло возгорание в частном пансионате для пожилых людей. Погибли семь человек. 202015 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. 9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали. 19 января в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии произошел пожар. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения. 201924 сентября в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо произошел пожар в доме престарелых. В нем находились 132 постояльца. Погибли два человека, еще 47 человек пострадали. 14 сентября в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии произошло возгорание в доме престарелых. Погиб один человек, еще 21 пострадал. 201828 декабря в Милане (Италия) в учреждении по уходу за пожилыми людьми произошел пожар. Было эвакуировано целое здание, пострадали 18 человек. 14 августа в коммуне Чигуаянте в центральной части Чили произошло возгорание в здании дома престарелых. Погибли десять человек. 16 апреля в немецком городе Оффенбах в федеральной земле Гессен загорелся дом престарелых. Жильцы пострадали в результате отравления дымом. Один человек погиб, 24 пострадали. 15 марта в мексиканском городе Монтеррей произошел пожар в доме престарелых. Погибли два человека, еще 17 пожилых людей получили отравления угарным газом и ожоги. 11 января в Мадриде (Испания) возник пожар в одной из комнат дома престарелых. Пострадали 13 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на место происшествия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
италия
испания
мексика
германия
чили
чехия
южная корея
россия
бразилия
болгария
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882780936_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_328261e39b26b45b792b3acd707b5e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, италия, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, пожары, испания, мексика, германия, чили, чехия, южная корея, россия, бразилия, болгария, украина
Справки, Италия, В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, пожары, Испания, Мексика, Германия, Чили, Чехия, Южная Корея, Россия, Бразилия, Болгария, Украина

Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах

© AP Photo / Antonio CalanniПожарные и полиция возле дома для престарелых "Casa per Coniugi" в Милане
Пожарные и полиция возле дома для престарелых Casa per Coniugi в Милане - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© AP Photo / Antonio Calanni
Пожарные и полиция возле дома для престарелых "Casa per Coniugi" в Милане
Читать ria.ru в

2023

7 июля в Милане (Италия) произошел пожар в доме для престарелых. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера. В результате пожара шесть человек погибли и более 120 пострадали. 81 человек был госпитализирован.

2022

В ночь на 24 декабря в Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Всего в доме престарелых находилось 28 постояльцев. При пожаре погибли 23 человека, остальные получили ожоги. Установлено, что легального статуса заведение не имело.
10 сентября в доме престарелых в городе Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии произошел пожар. В огне погибла сиделка, которая только вышла на работу, и пять постояльцев. Два человека пострадали. По информации мэрии города, дом престарелых не имел лицензии.
18 января поздно вечером пожар вспыхнул в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке Испании. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате ЧП погибли шесть человек, 18 человек были госпитализированы.
8 января произошел пожар в доме престарелых "Золотой век" в Кузбассе. Его площадь составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Погибли четыре человека.

2021

22 ноября в болгарской деревне Рояк недалеко от Варны произошел пожар в доме престарелых. В результате ЧП погибли девять человек, еще двое пострадали. Около 60 человек были эвакуированы.
21 января в Харькове (Украина) в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате возгорания погибли 15 человек, еще одиннадцать пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек. Позднее в больнице скончался еще один человек.
9 января в поселке Боровский в Тюмени произошло возгорание в частном пансионате для пожилых людей. Погибли семь человек.

2020

15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись.
9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали.
19 января в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии произошел пожар. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.

2019

24 сентября в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо произошел пожар в доме престарелых. В нем находились 132 постояльца. Погибли два человека, еще 47 человек пострадали.
14 сентября в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии произошло возгорание в доме престарелых. Погиб один человек, еще 21 пострадал.

2018

28 декабря в Милане (Италия) в учреждении по уходу за пожилыми людьми произошел пожар. Было эвакуировано целое здание, пострадали 18 человек.
14 августа в коммуне Чигуаянте в центральной части Чили произошло возгорание в здании дома престарелых. Погибли десять человек.
16 апреля в немецком городе Оффенбах в федеральной земле Гессен загорелся дом престарелых. Жильцы пострадали в результате отравления дымом. Один человек погиб, 24 пострадали.
15 марта в мексиканском городе Монтеррей произошел пожар в доме престарелых. Погибли два человека, еще 17 пожилых людей получили отравления угарным газом и ожоги.
11 января в Мадриде (Испания) возник пожар в одной из комнат дома престарелых. Пострадали 13 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на место происшествия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиИталияВ миреМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияпожарыИспанияМексикаГерманияЧилиЧехияЮжная КореяРоссияБразилияБолгарияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала