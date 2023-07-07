Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах
© AP Photo / Antonio CalanniПожарные и полиция возле дома для престарелых "Casa per Coniugi" в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
Пожарные и полиция возле дома для престарелых "Casa per Coniugi" в Милане
2023
7 июля в Милане (Италия) произошел пожар в доме для престарелых. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера. В результате пожара шесть человек погибли и более 120 пострадали. 81 человек был госпитализирован.
2022
В ночь на 24 декабря в Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Всего в доме престарелых находилось 28 постояльцев. При пожаре погибли 23 человека, остальные получили ожоги. Установлено, что легального статуса заведение не имело.
10 сентября в доме престарелых в городе Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии произошел пожар. В огне погибла сиделка, которая только вышла на работу, и пять постояльцев. Два человека пострадали. По информации мэрии города, дом престарелых не имел лицензии.
18 января поздно вечером пожар вспыхнул в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке Испании. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате ЧП погибли шесть человек, 18 человек были госпитализированы.
8 января произошел пожар в доме престарелых "Золотой век" в Кузбассе. Его площадь составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Погибли четыре человека.
2021
22 ноября в болгарской деревне Рояк недалеко от Варны произошел пожар в доме престарелых. В результате ЧП погибли девять человек, еще двое пострадали. Около 60 человек были эвакуированы.
21 января в Харькове (Украина) в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате возгорания погибли 15 человек, еще одиннадцать пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек. Позднее в больнице скончался еще один человек.
9 января в поселке Боровский в Тюмени произошло возгорание в частном пансионате для пожилых людей. Погибли семь человек.
2020
15 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись.
9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали.
19 января в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии произошел пожар. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.
2019
24 сентября в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо произошел пожар в доме престарелых. В нем находились 132 постояльца. Погибли два человека, еще 47 человек пострадали.
14 сентября в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии произошло возгорание в доме престарелых. Погиб один человек, еще 21 пострадал.
2018
28 декабря в Милане (Италия) в учреждении по уходу за пожилыми людьми произошел пожар. Было эвакуировано целое здание, пострадали 18 человек.
14 августа в коммуне Чигуаянте в центральной части Чили произошло возгорание в здании дома престарелых. Погибли десять человек.
16 апреля в немецком городе Оффенбах в федеральной земле Гессен загорелся дом престарелых. Жильцы пострадали в результате отравления дымом. Один человек погиб, 24 пострадали.
15 марта в мексиканском городе Монтеррей произошел пожар в доме престарелых. Погибли два человека, еще 17 пожилых людей получили отравления угарным газом и ожоги.
11 января в Мадриде (Испания) возник пожар в одной из комнат дома престарелых. Пострадали 13 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на место происшествия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников