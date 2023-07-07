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Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах

Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах - РИА Новости, 07.07.2023

Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2023 годах

в Милане (Италия) произошел пожар в доме для престарелых. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Дом... РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T13:23

2023-07-07T13:23

2023-07-07T13:23

справки

италия

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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20237 июля в Милане (Италия) произошел пожар в доме для престарелых. Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера. В результате пожара шесть человек погибли и более 120 пострадали. 81 человек был госпитализирован. 2022В ночь на 24 декабря в Кемерово произошел пожар в частном доме престарелых. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Всего в доме престарелых находилось 28 постояльцев. При пожаре погибли 23 человека, остальные получили ожоги. Установлено, что легального статуса заведение не имело. 10 сентября в доме престарелых в городе Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии произошел пожар. В огне погибла сиделка, которая только вышла на работу, и пять постояльцев. Два человека пострадали. По информации мэрии города, дом престарелых не имел лицензии. 18 января поздно вечером пожар вспыхнул в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке Испании. Из здания были эвакуированы 70 человек. В результате ЧП погибли шесть человек, 18 человек были госпитализированы.8 января произошел пожар в доме престарелых "Золотой век" в Кузбассе. Его площадь составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. Погибли четыре человека. 202122 ноября в болгарской деревне Рояк недалеко от Варны произошел пожар в доме престарелых. В результате ЧП погибли девять человек, еще двое пострадали. Около 60 человек были эвакуированы. 21 января в Харькове (Украина) в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В результате возгорания погибли 15 человек, еще одиннадцать пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек. Позднее в больнице скончался еще один человек. 9 января в поселке Боровский в Тюмени произошло возгорание в частном пансионате для пожилых людей. Погибли семь человек. 202015 декабря в селе Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии загорелся дом престарелых. Погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек спаслись. 9 апреля в Москве произошло возгорание в пансионате для пожилых людей. Четыре человека погибли, 16 пострадали. 19 января в доме престарелых в городе Вейпрты на западе Чехии произошел пожар. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения. 201924 сентября в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо произошел пожар в доме престарелых. В нем находились 132 постояльца. Погибли два человека, еще 47 человек пострадали. 14 сентября в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе Германии произошло возгорание в доме престарелых. Погиб один человек, еще 21 пострадал. 201828 декабря в Милане (Италия) в учреждении по уходу за пожилыми людьми произошел пожар. Было эвакуировано целое здание, пострадали 18 человек. 14 августа в коммуне Чигуаянте в центральной части Чили произошло возгорание в здании дома престарелых. Погибли десять человек. 16 апреля в немецком городе Оффенбах в федеральной земле Гессен загорелся дом престарелых. Жильцы пострадали в результате отравления дымом. Один человек погиб, 24 пострадали. 15 марта в мексиканском городе Монтеррей произошел пожар в доме престарелых. Погибли два человека, еще 17 пожилых людей получили отравления угарным газом и ожоги. 11 января в Мадриде (Испания) возник пожар в одной из комнат дома престарелых. Пострадали 13 человек, в том числе пять полицейских, которые прибыли на место происшествия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, италия, в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, пожары, испания, мексика, германия, чили, чехия, южная корея, россия, бразилия, болгария, украина