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В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых

В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых - РИА Новости, 19.01.2022

В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых

Шесть человек погибли и по меньшей мере восемнадцать госпитализированы в результате пожара в доме престарелых в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T09:23

2022-01-19T09:23

2022-01-19T13:25

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МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Шесть человек погибли и по меньшей мере восемнадцать госпитализированы в результате пожара в доме престарелых в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке Испании, сообщила в Twitter местная служба по чрезвычайным ситуациям.Пожар вспыхнул во вторник поздно вечером в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада. Из здания были эвакуированы 70 человек.Как сообщается, в среду в 1.20 по местному времени (3.20 мск) пожар удалось локализовать."Шесть человек погибли. Госпитализированы три человека с тяжелой формой интоксикации и пятнадцать с легкой", - говорится в сообщении службы.Местная пожарная служба сообщила, что 25 человек были спасены.

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