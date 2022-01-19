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В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых
В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых - РИА Новости, 19.01.2022
В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых
Шесть человек погибли и по меньшей мере восемнадцать госпитализированы в результате пожара в доме престарелых в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T09:23
2022-01-19T13:25
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МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Шесть человек погибли и по меньшей мере восемнадцать госпитализированы в результате пожара в доме престарелых в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке Испании, сообщила в Twitter местная служба по чрезвычайным ситуациям.Пожар вспыхнул во вторник поздно вечером в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада. Из здания были эвакуированы 70 человек.Как сообщается, в среду в 1.20 по местному времени (3.20 мск) пожар удалось локализовать."Шесть человек погибли. Госпитализированы три человека с тяжелой формой интоксикации и пятнадцать с легкой", - говорится в сообщении службы.Местная пожарная служба сообщила, что 25 человек были спасены.
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в мире, twitter, испания, валенсия (город)
09:23 19.01.2022 (обновлено: 13:25 19.01.2022)
 
В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых

Пожар произошел в доме престарелых в Испании, пять человек погибли и 18 госпитализированы

© Фото : Bombers Consorci VLC/TwitterТушение пожара в доме престарелых в муниципалитете Монкада сообщества Валенсия в Испании
Тушение пожара в доме престарелых в муниципалитете Монкада сообщества Валенсия в Испании - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Фото : Bombers Consorci VLC/Twitter
Тушение пожара в доме престарелых в муниципалитете Монкада сообщества Валенсия в Испании
Читать ria.ru в
МАДРИД, 19 янв - РИА Новости. Шесть человек погибли и по меньшей мере восемнадцать госпитализированы в результате пожара в доме престарелых в автономном сообществе Валенсия на юге-востоке Испании, сообщила в Twitter местная служба по чрезвычайным ситуациям.
Пожар вспыхнул во вторник поздно вечером в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада. Из здания были эвакуированы 70 человек.
Как сообщается, в среду в 1.20 по местному времени (3.20 мск) пожар удалось локализовать.
"Шесть человек погибли. Госпитализированы три человека с тяжелой формой интоксикации и пятнадцать с легкой", - говорится в сообщении службы.
Местная пожарная служба сообщила, что 25 человек были спасены.
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