09:23 19.01.2022 (обновлено: 13:25 19.01.2022)
В Испании шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых
Пожар произошел в доме престарелых в Испании, пять человек погибли и 18 госпитализированы
© Фото : Bombers Consorci VLC/TwitterТушение пожара в доме престарелых в муниципалитете Монкада сообщества Валенсия в Испании
Тушение пожара в доме престарелых в муниципалитете Монкада сообщества Валенсия в Испании
Пожар вспыхнул во вторник поздно вечером в доме престарелых, расположенном в муниципалитете Монкада. Из здания были эвакуированы 70 человек.
Actualització incendi residència Moncada. Els bombers ja han ventilat les instal•lacions, i continuen a la zona. Els efectius de @BombersValencia han hagut de rescatar a 25 persones. Segons informació del CICU l’incendi ha deixat 5 víctimes mortals i diversos ferits pic.twitter.com/71HBEvqrWt— Bombers Consorci VLC (@BombersValencia) January 19, 2022
Как сообщается, в среду в 1.20 по местному времени (3.20 мск) пожар удалось локализовать.
"Шесть человек погибли. Госпитализированы три человека с тяжелой формой интоксикации и пятнадцать с легкой", - говорится в сообщении службы.
Местная пожарная служба сообщила, что 25 человек были спасены.
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