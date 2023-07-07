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В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек

В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2023

В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек

Шесть человек погибли и более 120 пострадали в результате пожара в доме для престарелых в Милане, сообщает газета Corriera della Sera. РИА Новости, 07.07.2023

2023-07-07T07:47

2023-07-07T07:47

2023-07-07T08:12

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли и более 120 пострадали в результате пожара в доме для престарелых в Милане, сообщает газета Corriera della Sera.Пожар начался в 01.30 (02.30 мск). Помимо шести погибших, сообщается о 81 госпитализированном, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще 40 человек отравились продуктами горения, но испытывают лишь легкие симптомы недомогания.Причина возгорания не установлена. Пожарные говорят о "случайности".Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Газета Repubblica пишет, что дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.

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