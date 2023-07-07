https://ria.ru/20230707/pozhar-1882712857.html
В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек
В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек - РИА Новости, 07.07.2023
В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек
Шесть человек погибли и более 120 пострадали в результате пожара в доме для престарелых в Милане, сообщает газета Corriera della Sera. РИА Новости, 07.07.2023
2023-07-07T07:47
2023-07-07T07:47
2023-07-07T08:12
в мире
милан
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Шесть человек погибли и более 120 пострадали в результате пожара в доме для престарелых в Милане, сообщает газета Corriera della Sera.Пожар начался в 01.30 (02.30 мск). Помимо шести погибших, сообщается о 81 госпитализированном, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще 40 человек отравились продуктами горения, но испытывают лишь легкие симптомы недомогания.Причина возгорания не установлена. Пожарные говорят о "случайности".Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Газета Repubblica пишет, что дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.
https://ria.ru/20230511/milan-1871032775.html
милан
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_dc8ecac2569de33887a3eaf39e3b82e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милан, италия
В результате пожара в доме престарелых в Милане погибли шесть человек
При пожаре в доме престарелых в Милане погибли шесть человек, более 120 пострадали
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Шесть человек погибли и более 120 пострадали в результате пожара в доме для престарелых в Милане, сообщает газета Corriera della Sera
.
Пожар начался в 01.30 (02.30 мск). Помимо шести погибших, сообщается о 81 госпитализированном, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Еще 40 человек отравились продуктами горения, но испытывают лишь легкие симптомы недомогания.
Причина возгорания не установлена. Пожарные говорят о "случайности".
Учреждение расположено в трехэтажном здании 1920 года постройки и рассчитано на 210 мест. Газета Repubblica пишет, что дом престарелых состоял из 12 отделений, три из которых занимали пожилые люди с болезнью Альцгеймера.
Очевидцы назвали причину взрыва в центре Милана