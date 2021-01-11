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Хозяйке пансионата в Тюмени предъявили обвинение по делу о пожаре
Хозяйке пансионата в Тюмени предъявили обвинение по делу о пожаре
В Тюмени хозяйке частного пансионата предъявили обвинение после гибели семи пенсионеров при пожаре, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T14:32
2021-01-11T15:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Тюмени хозяйке частного пансионата предъявили обвинение после гибели семи пенсионеров при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана."Следственными органами СК России по Тюменской области 53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время женщина арестована.Отмечается, что экспертом Приволжского филиала судебно-экспертного центра СК России был изучен предполагаемый очаг пожара – баня обвиняемой. По результатам экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара.Кроме того, следователи допросили свидетелей и обвиняемую, назначили судмедэкспертизы, изъяли документацию. Кроме того, устанавливается юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие. Также следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию контролирующих органов, выявлены причины и условия произошедшего.
https://ria.ru/20210111/pozhar-1592512462.html
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Кадры заключения под стражу хозяйки тюменского пансионата
Кадры заключения под стражу хозяйки тюменского пансионата
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, происшествия

Хозяйке пансионата в Тюмени предъявили обвинение по делу о пожаре

14:32 11.01.2021 (обновлено: 15:25 11.01.2021)
 
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Тюмени хозяйке частного пансионата предъявили обвинение после гибели семи пенсионеров при пожаре, сообщается на сайте СК РФ.
По данным МЧС, вечером 9 января загорелся частный дом и дворовые постройки в поселке Боровский. В ходе тушения возгорания были найдены тела семи человек. Региональный СК сообщил, что возгорание произошло в частном пансионате для пожилых людей, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", владелица пансионата задержана.
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При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
"Следственными органами СК России по Тюменской области 53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в настоящее время женщина арестована.
Отмечается, что экспертом Приволжского филиала судебно-экспертного центра СК России был изучен предполагаемый очаг пожара – баня обвиняемой. По результатам экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара.
Кроме того, следователи допросили свидетелей и обвиняемую, назначили судмедэкспертизы, изъяли документацию. Кроме того, устанавливается юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие. Также следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию контролирующих органов, выявлены причины и условия произошедшего.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)ТюменьПроисшествия
 
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