В Германии при пожаре в доме престарелых погиб человек

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Один человек погиб, 21 пострадали при пожаре в доме престарелых на юго-западе Германии, сообщает местная полиция.

"Согласно первоначальным данным, один человек погиб, один человек находится в клинике в Идар-Оберштайне в тяжелом состоянии, ещё 20 человек получили легкие ранения", - говорится в сообщении.