В Германии при пожаре в доме престарелых погиб человек

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Один человек погиб, 21 пострадали при пожаре в доме престарелых на юго-западе Германии, сообщает местная полиция.
Пожар начался в субботу поздно вечером в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц.
2 сентября, 16:58РИА НовостиКрупные пожары в мире в 2018-2019 годах
"Согласно первоначальным данным, один человек погиб, один человек находится в клинике в Идар-Оберштайне в тяжелом состоянии, ещё 20 человек получили легкие ранения", - говорится в сообщении.
Причина пожара пока не установлена.