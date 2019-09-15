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РИА Новости

В Германии при пожаре в доме престарелых погиб человек

13:54 15.09.2019
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© AP Photo / Daniel RolandПожарный в Германии
Пожарный в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
Пожарный в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Один человек погиб, 21 пострадали при пожаре в доме престарелых на юго-западе Германии, сообщает местная полиция.
Пожар начался в субботу поздно вечером в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц.
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"Согласно первоначальным данным, один человек погиб, один человек находится в клинике в Идар-Оберштайне в тяжелом состоянии, ещё 20 человек получили легкие ранения", - говорится в сообщении.
Причина пожара пока не установлена.
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Рейнланд-ПфальцГерманияВ мире
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