https://ria.ru/20210224/kharkov-1598779981.html

Власти назвали причину пожара в доме престарелых в Харькове

Власти назвали причину пожара в доме престарелых в Харькове

Пожар в доме престарелых в Харькове, где погибли 16 человек, возник из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, заявил в среду министр развития общин и РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T14:37

2021-02-24T14:37

2021-02-24T15:21

ирина венедиктова

арсен аваков

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Пожар в доме престарелых в Харькове, где погибли 16 человек, возник из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, заявил в среду министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев по итогам работы правительственной комиссии, расследовавшей причины трагедии.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове 21 января. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще один позже скончался в больнице. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеплановые проверки объектов повышенного риска, в том числе отелей и пансионатов.Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в связи с пожаром в Харькове возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. По ее словам, проверяют три версии возникновения пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и замыкание электросети. Также она сообщила, что задержаны четыре человека, в частности, владелец дома.Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. По данным местных властей, дом престарелых работал нелегально. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело и расследует действия госслужбы по ЧС на предмет ненадлежащего выполнения обязанностей, что могло привести к пожару.

https://ria.ru/20210121/pozhar-1594062482.html

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Пожар в доме престарелых в Харькове: 15 погибших, 11 пострадавших Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали. 2021-02-24T14:37 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ирина венедиктова, арсен аваков, владимир зеленский, украина, харьков, в мире