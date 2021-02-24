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Власти назвали причину пожара в доме престарелых в Харькове
Власти назвали причину пожара в доме престарелых в Харькове
Пожар в доме престарелых в Харькове, где погибли 16 человек, возник из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, заявил в среду министр развития общин и РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T14:37
2021-02-24T15:21
ирина венедиктова
арсен аваков
владимир зеленский
украина
харьков
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Пожар в доме престарелых в Харькове, где погибли 16 человек, возник из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, заявил в среду министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев по итогам работы правительственной комиссии, расследовавшей причины трагедии.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове 21 января. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще один позже скончался в больнице. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеплановые проверки объектов повышенного риска, в том числе отелей и пансионатов.Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в связи с пожаром в Харькове возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. По ее словам, проверяют три версии возникновения пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и замыкание электросети. Также она сообщила, что задержаны четыре человека, в частности, владелец дома.Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. По данным местных властей, дом престарелых работал нелегально. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело и расследует действия госслужбы по ЧС на предмет ненадлежащего выполнения обязанностей, что могло привести к пожару.
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Пожар в доме престарелых в Харькове: 15 погибших, 11 пострадавших
Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали.
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ирина венедиктова, арсен аваков, владимир зеленский, украина, харьков, в мире

Власти назвали причину пожара в доме престарелых в Харькове

14:37 24.02.2021 (обновлено: 15:21 24.02.2021)
 
© Фото : ДСНС УкраїниПожар в доме престарелых в Харькове
Пожар в доме престарелых в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : ДСНС України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Пожар в доме престарелых в Харькове, где погибли 16 человек, возник из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, заявил в среду министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев по итогам работы правительственной комиссии, расследовавшей причины трагедии.
Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове 21 января. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще один позже скончался в больнице. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеплановые проверки объектов повышенного риска, в том числе отелей и пансионатов.

"Установлены причины возникновения чрезвычайной ситуации: грубое и осознанное нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности, подключение к зданию электро- и газообеспечения без получения специальных разрешений", - заявил в ходе заседания правительства Чернышев, который возглавляет госкомиссию.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в связи с пожаром в Харькове возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. По ее словам, проверяют три версии возникновения пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и замыкание электросети. Также она сообщила, что задержаны четыре человека, в частности, владелец дома.
Пожар в доме престарелых в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 18:58
Крупные пожары в домах престарелых в мире в 2018-2021 годах
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. По данным местных властей, дом престарелых работал нелегально. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело и расследует действия госслужбы по ЧС на предмет ненадлежащего выполнения обязанностей, что могло привести к пожару.
 
Ирина ВенедиктоваАрсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковВ мире
 
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