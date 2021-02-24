Власти назвали причину пожара в доме престарелых в Харькове
14:37 24.02.2021 (обновлено: 15:21 24.02.2021)
© Фото : ДСНС УкраїниПожар в доме престарелых в Харькове
© Фото : ДСНС України
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Пожар в доме престарелых в Харькове, где погибли 16 человек, возник из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности, заявил в среду министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев по итогам работы правительственной комиссии, расследовавшей причины трагедии.
Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове 21 января. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще один позже скончался в больнице. Премьер Украины Денис Шмыгаль поручил госслужбе по чрезвычайным ситуациям провести внеплановые проверки объектов повышенного риска, в том числе отелей и пансионатов.
"Установлены причины возникновения чрезвычайной ситуации: грубое и осознанное нарушение установленных законодательством правил пожарной безопасности, подключение к зданию электро- и газообеспечения без получения специальных разрешений", - заявил в ходе заседания правительства Чернышев, который возглавляет госкомиссию.
Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в связи с пожаром в Харькове возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. По ее словам, проверяют три версии возникновения пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и замыкание электросети. Также она сообщила, что задержаны четыре человека, в частности, владелец дома.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. По данным местных властей, дом престарелых работал нелегально. Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело и расследует действия госслужбы по ЧС на предмет ненадлежащего выполнения обязанностей, что могло привести к пожару.