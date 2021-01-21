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В Харькове 15 человек погибли при пожаре в доме престарелых
В Харькове 15 человек погибли при пожаре в доме престарелых
В Харькове спасатели потушили пожар в двухэтажном доме престарелых, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:13
2021-01-21T17:13
2021-01-21T18:10
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КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. В Харькове спасатели потушили пожар в двухэтажном доме престарелых, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.В огне погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек.Пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых, разгорелся в четверг в 16:03 мск. Пламя вспыхнуло на втором этаже, площадь возгорания составляет около ста квадратных метров.К борьбе с огнем привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Инцидент классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, возбуждено уголовное дело, президент Владимир Зеленский поручил главе МВД лично проконтролировать расследование. Помимо этого, причины трагедии обсудят на экстренном заседании украинского правительства.
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харьков, украина, в мире
КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. В Харькове спасатели потушили пожар в двухэтажном доме престарелых, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В огне погибли 15 человек, еще 11 пострадали. Пожарным удалось спасти девять человек.
Пожар в двухэтажном доме, переоборудованном под дом престарелых, разгорелся в четверг в 16:03 мск. Пламя вспыхнуло на втором этаже, площадь возгорания составляет около ста квадратных метров.
К борьбе с огнем привлекли 28 спасателей и семь единиц техники. Инцидент классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, возбуждено уголовное дело, президент Владимир Зеленский поручил главе МВД лично проконтролировать расследование.
Помимо этого, причины трагедии обсудят на экстренном заседании украинского правительства.