https://ria.ru/20221224/pozhar-1841003844.html
Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован
Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован - РИА Новости, 24.12.2022
Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Кемерово, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:26
2022-12-24T00:26
2022-12-24T12:26
происшествия
кемерово
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Кемерово, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров. Ранее экстренные службы сообщили, что сигнал о возгорании в частном доме престарелых на улице Таврическая поступил в 22.21. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле.
https://ria.ru/20221222/pozhar-1840595817.html
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:26 24.12.2022 (обновлено: 12:26 24.12.2022)
Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован
МЧС: пожар в частном приюте в Кемерово ликвидирован, шесть человек погибли