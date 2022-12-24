https://ria.ru/20221224/pozhar-1841003844.html

Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован

Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован - РИА Новости, 24.12.2022

Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Кемерово, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T00:26

2022-12-24T00:26

2022-12-24T12:26

происшествия

кемерово

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Кемерово, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров. Ранее экстренные службы сообщили, что сигнал о возгорании в частном доме престарелых на улице Таврическая поступил в 22.21. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле.

https://ria.ru/20221222/pozhar-1840595817.html

кемерово

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)