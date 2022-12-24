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Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован - РИА Новости, 24.12.2022
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Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован
Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован - РИА Новости, 24.12.2022
Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован
Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Кемерово, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.12.2022
2022-12-24T00:26
2022-12-24T12:26
происшествия
кемерово
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Кемерово, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Уточняется, что предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров. Ранее экстренные службы сообщили, что сигнал о возгорании в частном доме престарелых на улице Таврическая поступил в 22.21. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле.
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происшествия, кемерово, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кемерово, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
00:26 24.12.2022 (обновлено: 12:26 24.12.2022)
 
Пожар в приюте в Кемерово ликвидирован

МЧС: пожар в частном приюте в Кемерово ликвидирован, шесть человек погибли

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ и полиции работают на месте пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар в частном доме престарелых в Кемерово, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 23.39 пожар был локализован, в 23.49 было ликвидировано открытое горение. В результате пожара шесть человек погибли, двое пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предварительная площадь пожара составила 180 квадратных метров.
Ранее экстренные службы сообщили, что сигнал о возгорании в частном доме престарелых на улице Таврическая поступил в 22.21. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон и на кровле.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря, 16:42
При пожаре в Свердловской области погибли бабушка и двое детей
 
ПроисшествияКемеровоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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