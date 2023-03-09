https://ria.ru/20230309/sud-1856722107.html

В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых

В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых - РИА Новости, 09.03.2023

В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых

Дело организатора сгоревшего приюта для престарелых в Кемерово, где погибли 23 человека, поступило в Заводский районный суд, сообщили РИА Новости в объединенном РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T12:34

2023-03-09T12:34

2023-03-09T12:34

происшествия

кемерово

россия

андрей смирнов

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841322413_0:54:989:610_1920x0_80_0_0_0293efef602c740a2407fb4a09f9a30b.jpg

КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Дело организатора сгоревшего приюта для престарелых в Кемерово, где погибли 23 человека, поступило в Заводский районный суд, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов области. Андрею Смирнову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным он себя признает. По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в приюте находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, остальные получили ожоги, но выжили. "Дело сегодня пришло в суд, с датой рассмотрения пока еще не определились", – сказал собеседник агентства. Также обвиняемым по данному делу проходит пожарный инспектор Роман Плет. Ему вменяют часть 3 статьи 293 УК РФ - халатность, однако виновным он себя не считает.

https://ria.ru/20230309/strelba-1856663866.html

https://ria.ru/20230309/chelyabinsk-1856660479.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, андрей смирнов, генеральная прокуратура рф