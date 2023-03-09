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В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых - РИА Новости, 09.03.2023
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12:34 09.03.2023
https://ria.ru/20230309/sud-1856722107.html
В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых
В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых - РИА Новости, 09.03.2023
В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых
Дело организатора сгоревшего приюта для престарелых в Кемерово, где погибли 23 человека, поступило в Заводский районный суд, сообщили РИА Новости в объединенном РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T12:34
2023-03-09T12:34
происшествия
кемерово
россия
андрей смирнов
генеральная прокуратура рф
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КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Дело организатора сгоревшего приюта для престарелых в Кемерово, где погибли 23 человека, поступило в Заводский районный суд, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов области. Андрею Смирнову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным он себя признает. По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в приюте находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, остальные получили ожоги, но выжили. "Дело сегодня пришло в суд, с датой рассмотрения пока еще не определились", – сказал собеседник агентства. Также обвиняемым по данному делу проходит пожарный инспектор Роман Плет. Ему вменяют часть 3 статьи 293 УК РФ - халатность, однако виновным он себя не считает.
https://ria.ru/20230309/strelba-1856663866.html
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происшествия, кемерово, россия, андрей смирнов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Кемерово, Россия, Андрей Смирнов, Генеральная прокуратура РФ
В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта престарелых

В Кемерово будут судить хозяина сгоревшего приюта Смирнова, где погибли 23 человека

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОрганизатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда
Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
© РИА Новости
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Организатор приюта в Кемерово Андрей Смирнов, где при пожаре погибли 22 человека, в зале центрального районного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 мар – РИА Новости. Дело организатора сгоревшего приюта для престарелых в Кемерово, где погибли 23 человека, поступило в Заводский районный суд, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов области.
Андрею Смирнову предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновным он себя признает.
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По данным Генпрокуратуры, ночью 24 декабря вследствие короткого замыкания электропроводки в приюте произошел пожар, охвативший весь дом. В это время в приюте находилось 28 постояльцев, 23 из них погибли, остальные получили ожоги, но выжили.
"Дело сегодня пришло в суд, с датой рассмотрения пока еще не определились", – сказал собеседник агентства.
Также обвиняемым по данному делу проходит пожарный инспектор Роман Плет. Ему вменяют часть 3 статьи 293 УК РФ - халатность, однако виновным он себя не считает.
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ПроисшествияКемеровоРоссияАндрей СмирновГенеральная прокуратура РФ
 
 
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