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При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек
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РИА Новости

При пожаре в доме престарелых в Чехии погибли восемь человек

10:07 19.01.2020 (обновлено: 10:16 19.01.2020)
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Восемь человек погибли при пожаре утром в воскресенье в доме престарелых в городе Вейпрты Хомутовского района на западе Чехии, еще семь человек получили ранения, из них три – тяжелые, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.
"Пожар возник около 6 часов утра (8.00 мск) в воскресенье. По данным медиков, восемь человек погибли, еще семь получили ранения, из них три – тяжелые", - сказал Воленик.
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По его данным, на месте работают пожарные и полиция, а также семь бригад скорой помощи, в том числе, из соседнего района Германии. "К сожалению, из-за плохой видимости нет возможности использовать вертолеты", - добавил он.
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