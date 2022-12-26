https://ria.ru/20221226/priyut-1841277563.html
Хозяин сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 22 человека, признал вину
Хозяин сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 22 человека, признал вину - РИА Новости, 26.12.2022
Хозяин сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 22 человека, признал вину
Организатор приюта в Кемерово, где произошел пожар и погибли 22 человека, полностью признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Центрального... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T08:32
2022-12-26T08:32
2022-12-26T15:36
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. Организатор приюта в Кемерово, где произошел пожар и погибли 22 человека, полностью признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города.Об этом на заседании заявил представитель Следственного комитета.Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО.Сам Смирнов сообщил на заседании, что в его приюте находились в основном бездомные "с теплотрасс, с помоек", большинство привозила полиция.Его адвокат рассказал, что декабре 2021 года прокуратура региона провела проверку в приюте, приходили пожарные инспекторы. Администрация Заводского района знала, что на их территории есть такое учреждение.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Кузбасса, силовики задержали пожарного инспектора, участвовавшего в проверке сгоревшего приюта. Он стал вторым фигурантом дела.Пожар в частном приюте на улице Таврической в Кемерово произошел в ночь на субботу. Огонь распространился на площади 180 квадратных метров. Погибли 22 человека, шестеро пострадали.Установлено, что приют организовал Андрей Смирнов, но легального статуса у заведения не было. Мужчину задержали, ему предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Уголовное дело открыто по трем статьям, расследование ведет следственный отдел по особо важным делам.Местные паблики писали, что по этому адресу находится секта, где у людей отбирают деньги и банковские карты. В октябре 2021 года региональное Министерство соцзащиты просило правоохранительные органы проверить эти сообщения.
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841109825.html
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841119042.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Признание вины организатором приюта в Кемерово
Организатор приюта в Кемерово, где из-за пожара погибли 22 человека, полностью признал вину. Следствие просит его арестовать.
2022-12-26T08:32
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово
08:32 26.12.2022 (обновлено: 15:36 26.12.2022)
Хозяин сгоревшего приюта в Кемерово, где погибли 22 человека, признал вину
Следствие ходатайствует об аресте на два месяца организатора сгоревшего приюта в Кемерово
КЕМЕРОВО, 26 дек — РИА Новости. Организатор приюта в Кемерово, где произошел пожар и погибли 22 человека, полностью признал вину, сообщил корреспондент РИА Новости из зала Центрального районного суда города.
Об этом на заседании заявил представитель Следственного комитета.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого в СИЗО.
"Суд постановил избрать в отношении Смирнова Андрея Олеговича <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", — огласил свое решение судья.
Сам Смирнов сообщил на заседании, что в его приюте находились в основном бездомные "с теплотрасс, с помоек", большинство привозила полиция.
Его адвокат рассказал, что декабре 2021 года прокуратура региона провела проверку в приюте, приходили пожарные инспекторы. Администрация Заводского района знала, что на их территории есть такое учреждение.
"Туда свозили, согласно списку погибших, из 2-й городской больницы, из 11-й больницы, просили, уговаривали. Привозили из полиции, из ФСИН, то есть освободившихся из мест лишения свободы, которым буквально некуда было (идти. — Прим. ред.). Там были безногие. Он оказывал им помощь. Организовывал питание, ночлег", — добавил защитник.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Кузбасса
, силовики задержали пожарного инспектора, участвовавшего в проверке сгоревшего приюта. Он стал вторым фигурантом дела.
Пожар в частном приюте на улице Таврической в Кемерово
произошел в ночь на субботу. Огонь распространился на площади 180 квадратных метров. Погибли 22 человека, шестеро пострадали.
Установлено, что приют организовал Андрей Смирнов, но легального статуса у заведения не было. Мужчину задержали, ему предъявили обвинения по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Уголовное дело открыто по трем статьям, расследование ведет следственный отдел по особо важным делам.
Местные паблики писали, что по этому адресу находится секта, где у людей отбирают деньги и банковские карты. В октябре 2021 года региональное Министерство соцзащиты просило правоохранительные органы проверить эти сообщения.