В Южной Корее два человека погибли при пожаре в доме престарелых

ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо увеличилось до 47 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, сообщило агентство Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо увеличилось до 47 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей местной пожарной охраны.

По данным пожарных, возгорание было зафиксировано около 9 утра по местному времени (03.00 мск) и ликвидировано примерно через 50 минут. В момент пожара в доме престарелых находились 132 постояльца. Все люди были эвакуированы из здания.

К настоящему времени известно о двух погибших. По меньшей мере 47 человек госпитализированы. Состояние восьмерых из них оценивается как тяжелое. У всех пострадавших отмечены признаки отравления продуктами горения.

Ранее сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших.