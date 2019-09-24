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РИА Новости

В Южной Корее два человека погибли при пожаре в доме престарелых

09:04 24.09.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Полиция и скорая помощь в Южной Корее. Архивное фото
ТОКИО, 24 сен – РИА Новости. Число пострадавших при пожаре в доме престарелых в южнокорейском городе Кимпхо провинции Кёнгидо увеличилось до 47 человек, состояние восьми из них оценивается как тяжелое, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей местной пожарной охраны.
По данным пожарных, возгорание было зафиксировано около 9 утра по местному времени (03.00 мск) и ликвидировано примерно через 50 минут. В момент пожара в доме престарелых находились 132 постояльца. Все люди были эвакуированы из здания.
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15 сентября, 13:54РИА Новости
В Германии при пожаре в доме престарелых погиб человек
К настоящему времени известно о двух погибших. По меньшей мере 47 человек госпитализированы. Состояние восьмерых из них оценивается как тяжелое. У всех пострадавших отмечены признаки отравления продуктами горения.
Ранее сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших.
Пожарные заявляют, что возгорание началось в бойлерной на четвертом этаже, где также располагаются палаты для интенсивной терапии и кабинеты физиотерапии. Начато расследование.
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