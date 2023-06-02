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Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2022-2023 годах

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2022-2023 годах - РИА Новости, 02.06.2023

Крупные железнодорожные аварии и катастрофы в мире в 2022-2023 годах

недалеко от города Баласор в Индии произошла крупная железнодорожная авария. По данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из... РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T22:28

2023-06-02T22:28

2023-06-02T22:28

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2023 2 июня недалеко от города Баласор в Индии произошла крупная железнодорожная авария. По данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. Погибли не менее 70 человек, пострадали не менее 500 человек. 17 апреля в округе Комилла на юго-востоке Бангладеш произошло столкновение пассажирского экспресса с товарным поездом. По меньшей мере 50 человек получили ранения. 4 апреля в Нидерландах в провинции Южная Голландия между Гаагой и Лейденом пассажирский поезд врезался в оставленное на путях строительное оборудование и сошел с рельсов. Один человек скончался, около 30 получили травмы. В ночь с 28 февраля на 1 марта в Греции, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. Погибли 57 человек, в основном студенты. Не менее 85 человек пострадали. 3 февраля в населенном пункте Ист-Палестайн (штат Огайо, США) сошел с рельсов поезд компании Norfolk Southern, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. Пожар, возникший в результате крушения поезда, длился несколько дней. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. Жители, проживающие недалеко от места крушения, были эвакуированы. 2022 7 декабря в Каталонии (Испания) произошло столкновение двух поездов. В результате ЧП пострадали 155 человек, из них около 40 были госпитализированы. 6 ноября в центре Сеула (Южная Корея) поезд сошел с рельсов. В нем находились 275 пассажиров. В результате инцидента по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения. 9 сентября под городом Новска в Хорватии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов. В результате аварии погибли три человека, 11 пострадали, среди них были граждане Ирана. 17 августа в индийском штате Махараштра столкнулись пассажирский и товарный поезда, свыше 50 человек пострадали. 27 июня в штате Миссури (США) несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком. В поезде находились 243 пассажира, три человека погибли и по меньшей мере 50 получили ранения. 22 июня в Танзании поезд, следовавший из города Кигома в административный центр страны город Дар-эс-Салам, сошел с рельсов из-за поврежденных путей. ЧП произошло, когда он проезжал населенный пункт Малоло. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 132 пострадали. 8 июня в провинции Южный Хорасан (Иран) при сходе поезда с рельсов 21 человек погиб, более 80 человек пострадали. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров. 5 июня в департаменте Ду на железнодорожной линии Coni'fer во Франции произошла авария с туристическим поездом. Два вагона, перевозившие около 30 пассажиров, врезались в локомотив, что встряхнуло пассажиров внутри поезда. В результате ЧП 20 человек пострадали, 11 были госпитализированы. По информации жандармерии Ду, причиной аварии стал отказ тормозов у двух вагонов паровоза. 3 июня в районе города Жилина на северо-западе Словакии локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд. Были ранены около 50 человек. 3 июня в Германии региональный поезд сошел с рельсов неподалеку от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария). В результате аварии пять человек погибли, 44 получили ранения. 16 мая в испанском автономном обществе Каталония на станции Сан-Бой-де-Льобрегат товарный состав после схода с рельсов задел пассажирский поезд. В результате инцидента погиб машинист одного из поездов, 85 человек пострадали. 21 марта в столице Туниса произошло столкновение двух поездов в районе станции Джабаль Джеллуд. В результате пострадали более 70 человек. У большинства пострадавших были ранения легкой тяжести. В ночь на 11 марта в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго (ДРК) поезд сошел с рельсов. Состав был товарным, однако на нем ехало много безбилетников. В результате аварии 75 человек погибли и 125 пострадали. 14 февраля в Мюнхене (ФРГ) районе станции Эбенхаузен-Шлэфтларн произошло столкновение двух поездов. В момент аварии в них находились 95 пассажиров. В результате ЧП один человек погиб, около 60 получили ранения. 13 января в штате Западная Бенгалия Индии произошло крушение поезда, который перевозил 1053 пассажира. В результате "неизвестного рывка" 12 вагонов состава сошли с рельсов или столкнулись друг с другом, два из них перевернулись. Девять человек погибли и более 70 пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, в мире, происшествия, аварии, катастрофы