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Путин поговорил по телефону с президентом Ирана - РИА Новости, 08.06.2022
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Путин поговорил по телефону с президентом Ирана
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана - РИА Новости, 08.06.2022
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T15:17
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владимир путин
иран
россия
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее СМИ сообщали, что число погибших при сходе с рельсов поезда в Иране достигло 21, более 80 человек пострадали. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. Трагедия произошла в провинции Южный Хорасан. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни", - говорится в сообщении.
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владимир путин, иран, россия
15:17 08.06.2022 (обновлено: 15:25 08.06.2022)
 
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Путин выразил соболезнования президенту Ирана Раиси из-за железнодорожной катастрофы

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее СМИ сообщали, что число погибших при сходе с рельсов поезда в Иране достигло 21, более 80 человек пострадали. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. Трагедия произошла в провинции Южный Хорасан. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни", - говорится в сообщении.
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