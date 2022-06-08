https://ria.ru/20220608/iran-1794014827.html

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана - РИА Новости, 08.06.2022

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T15:17

2022-06-08T15:17

2022-06-08T15:25

владимир путин

иран

россия

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, выразил соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее СМИ сообщали, что число погибших при сходе с рельсов поезда в Иране достигло 21, более 80 человек пострадали. Как отмечают СМИ, сход с рельсов мог произойти в результате столкновения поезда с экскаватором. Трагедия произошла в провинции Южный Хорасан. По информации иранского Общества Красного Полумесяца в провинции, в поезде находились около 430 пассажиров."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, унесшей человеческие жизни", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220608/iran-1793709175.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, иран, россия