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Локомотив наехал на поезд у словацкого города Жилина, 50 человек пострадали - РИА Новости, 03.06.2022
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Локомотив наехал на поезд у словацкого города Жилина, 50 человек пострадали
Локомотив наехал на поезд у словацкого города Жилина, 50 человек пострадали - РИА Новости, 03.06.2022
Локомотив наехал на поезд у словацкого города Жилина, 50 человек пострадали
Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии, ранены до 50 человек, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T22:27
2022-06-03T22:27
в мире
авто
словакия
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ПРАГА, 3 июня – РИА Новости. Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии, ранены до 50 человек, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на управление полиции республики."Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина на северо-западе Словакии. По предварительным данным, ранены до 50 человек. На место аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал", - говорится в сообщении.Железнодорожное сообщение в данном районе временно прекращено. Пассажиры перевозятся на автобусах. Полиция приступила к изучению причин аварии.
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в мире, авто, словакия
22:27 03.06.2022
 
Локомотив наехал на поезд у словацкого города Жилина, 50 человек пострадали

Телеканал ТАЗ: локомотив наехал на поезд у словацкого города Жилина, 50 человек пострадали

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути Ярославского направления
Железнодорожные пути Ярославского направления - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Железнодорожные пути Ярославского направления. Архивное фото
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ПРАГА, 3 июня – РИА Новости. Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии, ранены до 50 человек, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на управление полиции республики.
"Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина на северо-западе Словакии. По предварительным данным, ранены до 50 человек. На место аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал", - говорится в сообщении.
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 15:09
СМИ: из-за сошедшего с рельсов поезда в Баварии погибли три человека
Железнодорожное сообщение в данном районе временно прекращено. Пассажиры перевозятся на автобусах. Полиция приступила к изучению причин аварии.
 
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