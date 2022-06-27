https://ria.ru/20220627/poezd-1798583639.html
В США сошел с рельсов пассажирский поезд
В США сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 27.06.2022
В США сошел с рельсов пассажирский поезд
Пассажирский поезд сошел с рельсов в США после столкновения с грузовиком, сообщает компания-перевозчик Amtrak. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:16
2022-06-27T23:16
2022-06-27T23:22
в мире
авто
миссури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763998670_0:0:2352:1324_1920x0_80_0_0_7a8b33e0db4c106ee44ffa8a15b187bd.jpg
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в США после столкновения с грузовиком, сообщает компания-перевозчик Amtrak."Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Amtrak.Инцидент произошел в штате Миссури, в поезде находились около 243 пассажиров, есть информация о пострадавших, информирует компания. Точных данных о ранениях пассажиров не приводится.
миссури
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763998670_208:0:2293:1564_1920x0_80_0_0_76146f8f6ee294f3aead19e81eadecdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авто, миссури
23:16 27.06.2022 (обновлено: 23:22 27.06.2022)
В США сошел с рельсов пассажирский поезд
Компания-перевозчик Amtrak: пассажирский поезд сошел с рельсов в США