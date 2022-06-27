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В США сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 27.06.2022
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В США сошел с рельсов пассажирский поезд
В США сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 27.06.2022
В США сошел с рельсов пассажирский поезд
Пассажирский поезд сошел с рельсов в США после столкновения с грузовиком, сообщает компания-перевозчик Amtrak. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T23:16
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авто
миссури
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в США после столкновения с грузовиком, сообщает компания-перевозчик Amtrak."Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Amtrak.Инцидент произошел в штате Миссури, в поезде находились около 243 пассажиров, есть информация о пострадавших, информирует компания. Точных данных о ранениях пассажиров не приводится.
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в мире, авто, миссури
23:16 27.06.2022 (обновлено: 23:22 27.06.2022)
 
В США сошел с рельсов пассажирский поезд

Компания-перевозчик Amtrak: пассажирский поезд сошел с рельсов в США

© Sputnik / Асатур ЕсаянцЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Железная дорога. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в США после столкновения с грузовиком, сообщает компания-перевозчик Amtrak.
"Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Amtrak.
Инцидент произошел в штате Миссури, в поезде находились около 243 пассажиров, есть информация о пострадавших, информирует компания. Точных данных о ранениях пассажиров не приводится.
 
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