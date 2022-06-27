https://ria.ru/20220627/poezd-1798583639.html

В США сошел с рельсов пассажирский поезд

В США сошел с рельсов пассажирский поезд - РИА Новости, 27.06.2022

В США сошел с рельсов пассажирский поезд

Пассажирский поезд сошел с рельсов в США после столкновения с грузовиком, сообщает компания-перевозчик Amtrak. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T23:16

2022-06-27T23:16

2022-06-27T23:22

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в США после столкновения с грузовиком, сообщает компания-перевозчик Amtrak."Несколько вагонов поезда, следовавшего из Лос-Анджелеса в Чикаго, сошли с рельсов после столкновения с грузовиком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Amtrak.Инцидент произошел в штате Миссури, в поезде находились около 243 пассажиров, есть информация о пострадавших, информирует компания. Точных данных о ранениях пассажиров не приводится.

миссури

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, авто, миссури