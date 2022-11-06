https://ria.ru/20221106/poezd-1829495643.html

В центре Сеула поезд сошел с рельсов

В центре Сеула поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 06.11.2022

В центре Сеула поезд сошел с рельсов

Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную... РИА Новости, 06.11.2022

2022-11-06T16:48

2022-11-06T16:48

2022-11-06T17:46

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную корпорацию (KORAIL)."Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения", - говорится в сообщении.По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.

https://ria.ru/20221103/seul-1828947557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сеул, южная корея, новости - туризм