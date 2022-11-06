https://ria.ru/20221106/poezd-1829495643.html
В центре Сеула поезд сошел с рельсов
В центре Сеула поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 06.11.2022
В центре Сеула поезд сошел с рельсов
Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную... РИА Новости, 06.11.2022
2022-11-06T16:48
2022-11-06T16:48
2022-11-06T17:46
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап со ссылкой на национальную железнодорожную корпорацию (KORAIL)."Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения", - говорится в сообщении.По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.
https://ria.ru/20221103/seul-1828947557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, южная корея, новости - туризм
Туризм, В мире, Сеул, Южная Корея, Новости - Туризм
16:48 06.11.2022 (обновлено: 17:46 06.11.2022)
В центре Сеула поезд сошел с рельсов
В центре Сеула поезд сошел с рельсов, пострадали 30 пассажиров
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, по меньшей мере 30 пассажиров получили ранения, передает агентство Рёнхап
со ссылкой на национальную железнодорожную корпорацию (KORAIL).
"Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным KORAIL, большинство пострадавших получили незначительные травмы. Всего на момент аварии в поезде находились 275 пассажиров.
По данным агентства, инцидент произошел в 20.52 по местному времени (14.52 мск), когда поезд подъезжал к одной из станций в центре города. Как уточняется, с рельсов сошли шесть железнодорожных вагонов, включая пять пассажирских.
Рёнхап пишет, что из-за аварии движение поездов на линии было приостановлено более чем на час.
По данным агентства, KORAIL выясняет причину схода состава с рельсов.