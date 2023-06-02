https://ria.ru/20230602/poezda-1875868337.html
При столкновении поездов в Индии погибли пятьдесят человек, сообщили СМИ
При столкновении поездов в Индии погибли пятьдесят человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.06.2023
При столкновении поездов в Индии погибли пятьдесят человек, сообщили СМИ
Около 50 человек погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 02.06.2023
2023-06-02T20:01
2023-06-02T20:01
2023-06-02T20:44
в мире
индия
ченнаи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875854926_0:0:981:552_1920x0_80_0_0_1c1532d5468dbaa144975393a67c3aa4.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Около 50 человек погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Hindustan Times. По их данным, на данный момент известно о 179 пострадавших, их состояние уточняется. Ранее сообщалось, о минимум 30 погибших в результате аварии. Столкновение поездов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда. Начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был поднят по тревоге. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.
https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html
индия
ченнаи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875854926_111:0:847:552_1920x0_80_0_0_612c9e0566bdd0ad2f5ca5f153bdaeea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, ченнаи, происшествия
В мире, Индия, Ченнаи, Происшествия
При столкновении поездов в Индии погибли пятьдесят человек, сообщили СМИ
Hindustan Times: число погибших при столкновении поездов в Индии выросло до 50 человек