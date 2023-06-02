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При столкновении поездов в Индии погибли пятьдесят человек, сообщили СМИ

При столкновении поездов в Индии погибли пятьдесят человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.06.2023

При столкновении поездов в Индии погибли пятьдесят человек, сообщили СМИ

Около 50 человек погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 02.06.2023

2023-06-02T20:01

2023-06-02T20:01

2023-06-02T20:44

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июн – РИА Новости. Около 50 человек погибли при столкновении пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает издание Hindustan Times. По их данным, на данный момент известно о 179 пострадавших, их состояние уточняется. Ранее сообщалось, о минимум 30 погибших в результате аварии. Столкновение поездов произошло около 19.20 местного времени (16.50 мск) недалеко от города Баласор в Индии. Пассажирский поезд ехал из Калькутты в Ченнаи. На кадрах с места крушения поезда видны четыре сошедших с рельсов вагона пассажирского поезда. Начальник пожарной службы штата Одиша Судханшу Саранги руководит спасательными операциями. Персонал расположенных рядом медицинских колледжей и больниц был поднят по тревоге. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.

https://ria.ru/20230301/avarii-1855095143.html

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в мире, индия, ченнаи, происшествия