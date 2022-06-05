https://ria.ru/20220605/tormozhenie-1793213831.html

СМИ: при резком торможении поезда во Франции пострадали 20 человек

СМИ: при резком торможении поезда во Франции пострадали 20 человек - РИА Новости, 05.06.2022

СМИ: при резком торможении поезда во Франции пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в результате неполадок с тормозами туристического поезда на востоке Франции, 11 из пострадавших госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 05.06.2022

2022-06-05T02:35

2022-06-05T02:35

2022-06-05T10:43

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ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате неполадок с тормозами туристического поезда на востоке Франции, 11 из пострадавших госпитализированы, сообщает телеканал France 3.Отмечается, что авария произошла недалеко от коммуны Понтарлье в департаменте Ду."Во время обычного путешествия на туристической железнодорожной линии Coni'fer произошла авария. Согласно информации жандармерии Ду, причиной аварии стал отказ тормозов у двух вагонов паровоза. Два вагона, перевозившие около 30 пассажиров, врезались в локомотив, что встряхнуло пассажиров внутри поезда. Согласно окончательным данным пожарно-спасательной службы Ду, 11 пассажиров (10 с легкими травмами и один серьезно пострадавший) были доставлены в больницу. Еще девять пострадавших не были госпитализированы", — говорится в сообщении телеканала.

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в мире, франция, париж, новости - туризм