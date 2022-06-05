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СМИ: при резком торможении поезда во Франции пострадали 20 человек
СМИ: при резком торможении поезда во Франции пострадали 20 человек - РИА Новости, 05.06.2022
СМИ: при резком торможении поезда во Франции пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в результате неполадок с тормозами туристического поезда на востоке Франции, 11 из пострадавших госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 05.06.2022
2022-06-05T02:35
2022-06-05T02:35
2022-06-05T10:43
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ПАРИЖ, 5 июн — РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате неполадок с тормозами туристического поезда на востоке Франции, 11 из пострадавших госпитализированы, сообщает телеканал France 3.Отмечается, что авария произошла недалеко от коммуны Понтарлье в департаменте Ду."Во время обычного путешествия на туристической железнодорожной линии Coni'fer произошла авария. Согласно информации жандармерии Ду, причиной аварии стал отказ тормозов у двух вагонов паровоза. Два вагона, перевозившие около 30 пассажиров, врезались в локомотив, что встряхнуло пассажиров внутри поезда. Согласно окончательным данным пожарно-спасательной службы Ду, 11 пассажиров (10 с легкими травмами и один серьезно пострадавший) были доставлены в больницу. Еще девять пострадавших не были госпитализированы", — говорится в сообщении телеканала.
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02:35 05.06.2022 (обновлено: 10:43 05.06.2022)
СМИ: при резком торможении поезда во Франции пострадали 20 человек
France 3: при резком торможении туристического поезда во Франции пострадали 20 человек