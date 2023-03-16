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В Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества
В Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества - РИА Новости, 16.03.2023
В Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества
Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне, сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T08:34
2023-03-16T08:34
2023-03-16T10:34
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне, сообщила газета The New York Times со ссылкой на местные власти.Авария произошла в среду вечером недалеко от города Топок в округе Мохаве.Как уточнило издание, представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен подтвердила, что поезд сошел с рельсов недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. При этом она отметила, что не располагает информацией об утечке в результате крушения.По данным телеканала Fox10, железнодорожную компанию BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) уже уведомили о происшествии, они приступили к расследованию случившегося.В начале февраля США потрясла другая железнодорожная авария. Грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате инцидента возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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аризона, в мире
В Аризоне сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные вещества
В Аризоне сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший опасные вещества
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Аризоне, сообщила газета The New York Times
со ссылкой на местные власти.
«
"Грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов на западе Аризоны", — говорится в сообщении издания.
Авария произошла в среду вечером недалеко от города Топок в округе Мохаве.
Как уточнило издание, представитель офиса шерифа округа Мохаве Анита Мортенсен подтвердила, что поезд сошел с рельсов недалеко от границы штата Аризона с Калифорнией и Невадой. При этом она отметила, что не располагает информацией об утечке в результате крушения.
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По данным телеканала Fox10, железнодорожную компанию BNSF и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) уже уведомили о происшествии, они приступили к расследованию случившегося.
В начале февраля США потрясла другая железнодорожная авария. Грузовой состав компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо 3 февраля, он перевозил несколько десятков вагонов с опасными химическими веществами. В результате инцидента возник пожар и произошел взрыв. В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей угрозы спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог.
После аварии власти эвакуировали местных жителей, однако позднее им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм. Вместе с тем старожилы рассказали РИА Новости о случаях недомогания, а также гибели животных и рыбы из-за выброса химических веществ после аварии.
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