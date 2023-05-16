https://ria.ru/20230516/pozhary-1872188255.html

Крупные пожары в Москве в 2022-2023 годах

Крупные пожары в Москве в 2022-2023 годах - РИА Новости, 16.05.2023

Крупные пожары в Москве в 2022-2023 годах

в промышленной зоне на юго-востоке Москвы произошло возгорание в одноэтажном ангаре на территории частного предприятия по утилизации вторсырья. В 14.54 пожар... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:20

2023-05-16T16:20

2023-05-16T16:20

справки

москва

пожары

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872189927_0:212:3187:2005_1920x0_80_0_0_72dee61e38a0a8cc46db94461e2eb770.jpg

202316 мая в промышленной зоне на юго-востоке Москвы произошло возгорание в одноэтажном ангаре на территории частного предприятия по утилизации вторсырья. В 14.54 пожар был локализован на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Борьбу с огнем вели 109 человек и 32 единицы техники. К тушению пожара был привлечен вертолет Ка-32 Московского авиационного центра и пожарный поезд. 21 февраля вечером в центре Москвы на Международной улице произошло возгорание на пятом этаже 16-этажной гостиницы МКМ. Пострадали 11 человек. Семь человек погибли, в их числе два ребенка. 14 февраля на улице Декабристов на северо-востоке Москвы возник пожар в двухэтажном здании техцентра. Его удалось локализовать на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные спасли трех человек. Частично обрушилась кровля. В тушении пожара были задействованы более 170 человек и 50 единиц техники. 10 января на северо-востоке Москвы произошел пожар на складе автосервиса. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В результате ЧП произошло обрушение задания на площади около 500 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 136 человек и 48 единиц техники. 20228 декабря в Востряковском проезде в Москве загорелся склад, площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров. В тушении пожара был задействован 101 человек и 39 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. 20 ноября около Комсомольской площади в Москве, в двухэтажном кирпичном складском здании произошел пожар. По информации РЖД, место пожара не относится к компании. Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов. Из горящего здания склада было эвакуировано семь человек. Для тушения были привлечены три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. Площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.Вечером, 6 октября, в двухэтажном автосервисе на Севанской улице в Москве возник пожар. Его площадь достигла 900 квадратных метров. Произошло обрушение конструкций на площади 100 квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано.24 августа на северо-востоке Москвы загорелся трехэтажный склад. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации было задействовано более 150 человек и 42 единицы техники.В ночь на 29 июля в хостеле на первом этаже 16-этажного жилого дома на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 150 квадратных метров. По данным МЧС России, погибли восемь человек. По данным столичного СК, четверых пострадавших госпитализировали.29 июня на юге Москвы вспыхнул крупный пожар: по данным МЧС, в районе Каширского шоссе сперва загорелся мусор, потом огонь перекинулся на два металлических ангара, площадь пожара возросла с 500 до двух тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекались порядка 100 человек и более 20 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32. Причиной возникновения пожара стал, по предварительной версии, поджог.3 июня на улице Горбунова загорелся бизнес-центр "Гранд Сетунь Плаза" Площадь пожара составила 1,1 тысячи квадратных метров. По информации МЧС России, из здания были эвакуированы 125 человек, еще 11 были спасены с помощью спецустройств. Пострадали четыре человека, среди пострадавших – начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов, получивший обширный инфаркт, а также старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения главка Максим Серегин.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, пожары