https://ria.ru/20230511/gruziya-1870888562.html

В Грузию — без пересадок. Когда появятся прямые рейсы и туры в Тбилиси

В Грузию — без пересадок. Когда появятся прямые рейсы и туры в Тбилиси - РИА Новости, 11.05.2023

В Грузию — без пересадок. Когда появятся прямые рейсы и туры в Тбилиси

Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Туроператоры готовятся продавать путевки и прогнозируют, что республика летом может... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:00

2023-05-11T08:00

2023-05-11T13:26

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Туроператоры готовятся продавать путевки и прогнозируют, что республика летом может составить конкуренцию Турции. Когда отправятся первые лайнеры, сколько стоят билеты и отдых в Тбилиси или приморском Батуми — в материале РИА Новости.Рейсов ждали четыре года"Ждем первые рейсы в солнечный Тбилиси!" — так отреагировали представители туротрасли на указ президента Владимира Путина, разрешающий отечественным перевозчикам летать в Грузию.Для граждан Грузии отменили визовый режим, что будет способствовать увеличению количества визитов. Также отечественные авиаперевозчики снова получили возможность летать в соседнюю страну напрямую, а МИД снял рекомендацию россиянам воздержаться от поездок туда.Прямое авиасообщение было прекращено 8 июля 2019-го. Тогда в Тбилиси митинговали против визита российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии захлестнули акции протеста. В ответ российские власти рекомендовали туроператорам и агентам не продавать путевки в соседнюю страну, а полеты грузинских перевозчиков в Россию приостановили.Визы раздораГлава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России возобновить прямые авиарейсы и отменить визы для его сограждан. Власти выдадут разрешения не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили.В то же время оппозиция в Грузии призвала отказаться от прямого авиасообщения с Россией из-за санкций. Еще одна причина: такое решение может помешать стране получить статус кандидата в члены ЕС.Президент Саломе Зурабишвили потребовала созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть вопрос введения для россиян трехмесячных виз. Она считает, что их отмена недопустима, пока длится конфликт на Украине.Кто полетит в ТбилисиВ пресс-службе Минтранса рассказали, что авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов. Запланировано семь рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных лайнерах.Полеты могут начаться в течение месяца, если стороны не поставят жесткие условия, говорит вице-президент АТОР Артур Мурадян."Семи рейсов в неделю будет мало, но это лучше, чем ничего", — замечает исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Тем более Минтранс заявил, что "полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", то есть, скорее всего, на Superjet 100. "Такого количества кресел явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос", — отмечает эксперт.По словам Пантелеева, многие российские авиакомпании могут быть заинтересованы в полетах в Тбилиси. Исторически коммерческие права — у "Аэрофлота", который делал это ранее. Но самолеты российского производства есть также у "Азимута", "России", Red Wings, авиакомпаний "Ямал", "Газпром авиа" и еще нескольких перевозчиков.Сейчас билеты в Грузию и обратно через Ереван обходятся в 30-40 тысяч рублей. Появление прямой перевозки позволит летать комфортнее, но говорить о снижении цен на билеты преждевременно — слишком высок спрос, сказал вице-президент РСТ Дмитрий Горин.Кроме того, Грузия интересна россиянам как транзитный хаб для перелетов в другие страны, отмечает Горин."Из столицы Грузии можно улететь прямым рейсом в Ригу, Варшаву, Мюнхен, Париж. Но имеющаяся интенсивность полетов не превратит Тбилиси во второй Стамбул или Дубай", — считает Пантелеев. Впрочем, зарубежные авиакомпании могут поставить "под россиян" более вместительные лайнеры на маршрутах из Тбилиси в третьи страны, прогнозирует аналитик.Туроператоры на стартеТуроператоры готовы открыть продажи в Грузию через две-три недели после начала прямых перелетов российских авиакомпаний, сообщил Дмитрий Горин.Участники рынка ждут появления билетов в глобальных системах бронирования, после чего приступят к реализации путевок, подтверждают в "Интуристе".Наибольшим спросом в этой стране пользовались сити-брейки в Тбилиси, а также поездки с посещением винодельческих регионов, например Кахетии, отметила PR-директор туроператора Дарья Домостроева.Грузия для России может стать одним из крупнейших рынков, говорит гендиректор компании MAYEL Travel Майя Котляр. По ее мнению, есть вероятность, что авиасообщение восстановится в течение месяца — до середины июня. В этом случае республика рассчитывает привлечь от полутора до трех миллионов российских туристов."Поскольку сейчас многие страны не принимают путешественников из России, эта цифра может увеличиться", — пояснила Котляр. Также популярности Грузии будет способствовать подорожание отдыха на турецких курортах.В пресс-службе "Русского Экспресса" рассказали, что не снимали с продажи Грузию, даже когда прямых рейсов не стало. "Бронируют у нас наземное обслуживание, а также турпакеты с авиаперевозкой через Минск или Ереван", — уточнила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская. Сейчас стоимость недельной поездки стартует от 60 тысяч рублей на одного.В Tez Tour отметили, что на сайте уже доступны актуальные туры в Грузию — наземная программа. Летом россиянам будет интересен пляжный отдых в Аджарии — в Батуми, Гонио, Квариати, Кобулети, Чакви. В Тбилиси гости едут на экскурсии, в Боржоми — в оздоровительные туры. Минимальная стоимость недельного отдыха на двоих в трех- и четырехзвездочном отеле — от 23 тысяч рублей, в Тбилиси — от 27 тысяч.Онлайн-сервисы уже зафиксировали резкий рост поисковых запросов на авиабилеты в Грузию. На сайте OneTwoTrip в первые три часа после появления новости спрос вырос в три раза по сравнению с периодом до полудня, а число ищущих отели в соседней стране — в полтора, рассказали в пресс-службе компании. Пользователи сервиса "Яндекс. Путешествия" за первые пять часов после выхода информации стали искать авиабилеты в Грузию в семь раз чаще.

https://ria.ru/20210519/gruziya-1732603347.html

https://ria.ru/20230509/goroda-1869674973.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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