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Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией - РИА Новости, 10.05.2023
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14:10 10.05.2023 (обновлено: 16:33 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870783650.html
Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией
Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией - РИА Новости, 10.05.2023
Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией
Отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемой, это очередная российская провокация, заявила в среду грузинский президент... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:10
2023-05-10T16:33
грузия
россия
политика
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемой, это очередная российская провокация, заявила в среду грузинский президент Саломе Зурабишвили.Согласно опубликованному в среду указу президента Владимира Путина, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажу туров."Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" — написала президент в Twitter.Грузия в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян.Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента России авиакомпаниям с 8 июля 2019-го временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение российского Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html
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грузия, россия, политика, саломе зурабишвили
Грузия, Россия, Политика, Саломе Зурабишвили
Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией

Президент Грузии назвала неприемлемой отмену Россией визового режима для грузин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемой, это очередная российская провокация, заявила в среду грузинский президент Саломе Зурабишвили.
Согласно опубликованному в среду указу президента Владимира Путина, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажу туров.
"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" — написала президент в Twitter.
Грузия в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян.
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Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента России авиакомпаниям с 8 июля 2019-го временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение российского Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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