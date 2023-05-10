https://ria.ru/20230510/gruziya-1870783650.html

Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией

Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией - РИА Новости, 10.05.2023

Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией

Отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемой, это очередная российская провокация, заявила в среду грузинский президент... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:10

2023-05-10T14:10

2023-05-10T16:33

грузия

россия

политика

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Отмена визового режима для граждан Грузии со стороны России является неприемлемой, это очередная российская провокация, заявила в среду грузинский президент Саломе Зурабишвили.Согласно опубликованному в среду указу президента Владимира Путина, Россия с 15 мая отменяет визовый режим с Грузией. Другим указом снимается запрет для российских авиакомпаний на полеты в страну и продажу туров."Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!" — написала президент в Twitter.Грузия в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян.Грузинско-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне 2019 года захлестнули акции протеста. На этом фоне по указу президента России авиакомпаниям с 8 июля 2019-го временно было запрещено летать в Грузию, а туроператорам и агентам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. С этой же даты вступило в силу решение российского Минтранса о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

грузия, россия, политика, саломе зурабишвили