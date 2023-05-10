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Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний - РИА Новости, 10.05.2023
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Туризм
 
16:45 10.05.2023 (обновлено: 21:29 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870837820.html
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний - РИА Новости, 10.05.2023
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний
Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:45
2023-05-10T21:29
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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили. При этом Квривишвили уточнила, что Грузия пока не выдавала разрешений, так как не получала обращений от российских авиакомпаний и властей о возобновлении прямых рейсов. Она также напомнила, что российские авиакомпании уже летают в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.Замминистра указала на позитивный эффект от возобновления авиасообщения для грузинской диаспоры в России.Сегодня президент Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870780408.html
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грузия, россия, в мире, новости - туризм
Туризм, Грузия, Россия, В мире, Новости - Туризм
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний

Минэкономики Грузии: Тбилиси разрешит полеты не попавших под санкции авиакомпаний России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили.
«
"В случае обращения все авиакомпании, которые не будут находиться под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы", — сказала она.
При этом Квривишвили уточнила, что Грузия пока не выдавала разрешений, так как не получала обращений от российских авиакомпаний и властей о возобновлении прямых рейсов.
Она также напомнила, что российские авиакомпании уже летают в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.
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Замминистра указала на позитивный эффект от возобновления авиасообщения для грузинской диаспоры в России.
«

"Для нашей страны главным приоритетом является наше население и все, что служит усилению их экономики. Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в России и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и, конечно же, сделает более легким их связь с членами семьи", — указала Квривишвили.

Сегодня президент Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
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