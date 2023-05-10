https://ria.ru/20230510/gruziya-1870837820.html

Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний

Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний - РИА Новости, 10.05.2023

Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний

Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:45

2023-05-10T16:45

2023-05-10T21:29

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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили. При этом Квривишвили уточнила, что Грузия пока не выдавала разрешений, так как не получала обращений от российских авиакомпаний и властей о возобновлении прямых рейсов. Она также напомнила, что российские авиакомпании уже летают в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.Замминистра указала на позитивный эффект от возобновления авиасообщения для грузинской диаспоры в России.Сегодня президент Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

https://ria.ru/20230510/gruziya-1870780408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

грузия, россия, в мире, новости - туризм