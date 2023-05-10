https://ria.ru/20230510/gruziya-1870837820.html
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний - РИА Новости, 10.05.2023
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний
Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:45
2023-05-10T16:45
2023-05-10T21:29
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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили. При этом Квривишвили уточнила, что Грузия пока не выдавала разрешений, так как не получала обращений от российских авиакомпаний и властей о возобновлении прямых рейсов. Она также напомнила, что российские авиакомпании уже летают в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.Замминистра указала на позитивный эффект от возобновления авиасообщения для грузинской диаспоры в России.Сегодня президент Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870780408.html
https://ria.ru/20230510/gruziya-1870773833.html
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грузия, россия, в мире, новости - туризм
Туризм, Грузия, Россия, В мире, Новости - Туризм
Грузия допустит прямые полеты в страну не попавших под санкции авиакомпаний
Минэкономики Грузии: Тбилиси разрешит полеты не попавших под санкции авиакомпаний России
ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям, заявила замминистра экономики и устойчивого развития республики Мариам Квривишвили.
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"В случае обращения все авиакомпании, которые не будут находиться под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы", — сказала она.
При этом Квривишвили уточнила, что Грузия пока не выдавала разрешений, так как не получала обращений от российских авиакомпаний и властей о возобновлении прямых рейсов.
Она также напомнила, что российские авиакомпании уже летают в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.
Российские авиакомпании начали подготовку к возобновлению полетов в Грузию
Замминистра указала на позитивный эффект от возобновления авиасообщения для грузинской диаспоры в России.
«
"Для нашей страны главным приоритетом является наше население и все, что служит усилению их экономики. Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в России и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и, конечно же, сделает более легким их связь с членами семьи", — указала Квривишвили.
Сегодня президент Владимир Путин
отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Как уточнили в Минтрансе, сейчас перевозчики ведут подготовку к возобновлению полетов. Планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Первые рейсы в Грузию могут запустить до конца мая